Adriana Volpe sulla separazione Totti-Blasi: come sta veramente adesso la conduttrice, “molto provata e tanto tesa”

Adriana Volpe ha discusso a La Vita in Diretta in merito alla separazione tra Blasi e Totti ed ha riportato una testimonianza su come starebbe davvero Ilary.

Se da una parte sembra essersi spento il fuoco di gossip sulla separazione Totti-Blasi (il solo concepire che i due non stiano più insieme fino a qualche mese fa pareva concepibile solo in una realtà dispotica), si può ipotizzare che nella coppia le fiamme si levino ancora alte, e si spera che gli avvocati sappiano spegnere gli incendi.

A parlare di una situazione particolarmente difficile è Adriana Volpe, che ritiene lecito entrare nel torbido della faccenda con una descrizione dettagliata di come starebbe al momento Ilary Blasi (spoiler: non bene) e di come la situazione si stia rivelando parecchio contorta, sotto diversi aspetti.

E, per affrontare un discorso tanto intimo e complesso, ovviamente, sceglie come luogo del confronto e delle rivelazioni lo studio de La Vita in diretta.

Ilary Blasi provata e tesa: la testimonianza di Adriana Volpe

Ilary Blasi? Starebbe vivendo male la separazione. Va detto che vivere bene una separazione non è mai facile, e se la si vive sui rotocalchi e i siti di gossip, mentre una tua versione più giovane e più bionda, presunta nuova fiamma del tuo ex, occupa la metà dello spazio mediatico che tu lasci libero, risulta una fatica insormontabile. “Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa” ha confidato la Volpe: “Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra”.

Il problema principale di questa separazione pare essere il fatto che Ilary e Totti hanno 3 figli (di cui una, Isabel, ancora piccola) e ne debbano dividere le cure. Lei, a quanto pare, avrebbe anche l’intenzione di andare a vivere a Milano (dove lavora) portando con sé la terzogenita, opzione totalmente rifiutata da Totti che preferisce che la moglie stia nei paraggi, la figlia pure e Ilary viva una comodissima vita da pendolare Milano-Roma.

Anche qui, abbiamo la necessaria entrata in gioco di Adriana Volpe sul tema: “Mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre”.

Poi, in un moto di estrema lucidità e capacità di analisi, dice: “Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”.

Alberto Matano interviene su Totti-Blasi

A gamba tesa sull’argomento è entrato Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, che ha esposto la sua opinione sul fatto che i media abbiano triturato Ilary Blasi bollandola come menzognera, quando all’esplosione della bomba tutti tirarono fuori l’intervista di Blasi a Verissimo: “Non mi è piaciuto il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito. Chi siamo noi per stabilire quando, se e come, all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?”.