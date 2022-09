Alberto Matano, la confessione dopo il matrimonio con Riccardo: “Qualcosa è cambiato”, a cosa si riferisce

Alberto Matano è uno dei personaggi più amati del mondo Rai: non solo lo riconoscono gli spettatori, che con alti livelli di audience confermano di gradire la sua conduzione. Anche sul lavoro è apprezzato per la sua gentilezza, generosità ed eleganza nei modi da tanti colleghi. Il 2022 per lui è stato un anno di riconoscimenti, sia perché è stato confermato alla conduzione de La Vita in Diretta, programma seguitissimo che lo vede al timone, sia perché ha vissuto un momento di grande gioia personale con il matrimonio con il compagno Riccardo, con il quale condivide la quotidianità da moltissimi anni.

Ora, in un’intervista, ha però spiegato che la sua vita ha attraversato recentemente degli smottamenti non indifferenti.

Alberto Matano, il matrimonio e il coming out

Il matrimonio di Alberto Matano è arrivato poco tempo dopo il suo coming out, che era avvenuto durante la conduzione del programma, nel merito di un dibattito sul Ddl Zan ed il bullismo nei confronti dei gay: “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Poco tempo dopo, sempre in trasmissione, aveva raccontato: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

Oggi, dopo il coming out e la torrenziale attenzione avuta per via del matrimonio, a Radio Corriere Tv ha raccontato che la sua vita ha vissuto forti cambiamenti: “Qualcosa è cambiato certamente, penso a quello che è accaduto negli ultimi mesi anche per via dell’unione con il mio compagno, ai fotografi, ai paparazzi che ci inseguono.

La cosa bella è l’amore delle persone”.

Alberto Matano ha comunque assicurato di aver trovato per lo più affetto da parte delle persone di quanto pensasse e di essere rimasto molto colpito positivamente.