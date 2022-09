Dramma per Elettra Lamborghini, guasto all'aereo su cui viaggiava, freni rotti: come stanno lei e il marito Afrojack, che hanno raccontato l'accaduto sui social.

Grande paura per Elettra Miura Lamborghini ed il marito Afrojack. La coppia, che nel weekend si trovava su un aereo diretta verso casa, è rimasta vittima di un incidente: a causa del maltempo è stato infatti necessario ricorrere ad un atterraggio di emergenza che, però, non è andato affatto liscio.

Elettra Lamborghini, atterraggio d’emergenza sul prato

A parlare di quanto è accaduto è proprio Elettra Miura Lamborghini, che ha pubblicato alcune stories direttamente dalla stazione di polizia in cui lei e il marito sono stati portati dopo i fatti. Attraverso le stories di Instagram la cantante ha raccontato cosa hanno dovuto subire: mentre erano in volo sono dovuti passare attraverso una violenta turbolenza che ha portato i piloti a decidere di fare un atterraggio di emergenza, ma in fase di atterraggio si sono accorti che i freni non funzionavano ed il jet privato ha rischiato di ribaltarsi.

“Inizio del volo pieno di turbolenza ma tutto ok” racconta Elettra Lamborghini, che continua: “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta ed inizia a diluviare tantissimo…abbiamo iniziato a ca**rci addosso”. Il momento più spaventoso è arrivato quando, in fase di atterraggio, un pilota si è accorto che qualcosa non andava: “Il pilota ha iniziato a urlare ‘i freni non funzionano’ “ ha scritto la cantante, pubblicando i video e le foto he ritraggono lei e il marito ancora dentro il mezzo, mentre soccorritori e polizia vanno solo incontro.

Afrojack e il messaggio su Instagram

A quanto pare infatti, l’aereo ha superato l’a pista d’atterraggio ed è finito nell’erba, e fortunatamente non si è ribaltato come avrebbe potuto accadere.

Sulla questione è intervenuto anche Afrojack, che ha scritto su instagram: “Nè io né mia moglie siamo rimasti feriti, tra due ore è il mio compleanno, festeggiate la vita (…) complimenti ai piloti per essere riusciti a gestire questa emergenza in tempo”.