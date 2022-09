Giornalista tv ha un ictus in diretta durante il telegiornale, il video che mostra cosa è accaduto

Grandissima paura per Julie Chin, presentatrice di Tulsa News, ha avuto un ictus in diretta mentre conduceva il telegiornale. Nonostante la visibile difficoltà è riuscita, con enormi sforzi, a passare la linea alla presentatrice del meteo, per poi venire ricoverata d’urgenza. Ora le sue condizioni sarebbero stabili.

Julie Chin, il video del momento in cui si sente male

Pochi giorni fa Julie Chin ha cominciato a sentirsi male davanti ai suoi telespettatori, mentre leggeva il gobbo. Ad un certo punto la sua voce è diventata incerta, e non è riuscita a pronunciare alcune parole. Dopo i primi segni di tentennamento la giornalista ha chiesto scusa agli spettatori ed ha passato la linea al meteo.

Pochi giorni dopo ha raccontato cosa le era successo: “L’episodio sembrava essere scaturito dal nulla. Mi sentivo benissimo prima del nostro spettacolo. Tuttavia, nel corso di diversi minuti durante il nostro telegiornale, le cose hanno cominciato ad accadere. In primo luogo, ho perso la vista parziale in un occhio. Poco dopo la mia mano e il mio braccio sono diventati insensibili. Poi, ho capito di essere in grossi guai quando la mia bocca non avrebbe pronunciato le parole che erano proprio di fronte a me sul teleprompter”.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

Dopo attente analisi ed un ricovero immediato è arrivata la diagnosi: “Sono felice di condividere che i miei test sono tutti risultati fantastici. A questo punto, i medici pensano che abbia avuto l’inizio di un ictus, ma non un ictus completo.

Ci sono ancora molte domande e molte a cui dare seguito, ma la conclusione è che dovrei stare bene”.

Julie Chin parla dell’ictus

La conduttrice ha voluto pubblicare notizie sulle sue condizioni anche per diffondere consapevolezza su come riconoscere un ictus al suo esordio e poter evitare conseguenze peggiori: “*La cosa più importante* Ho imparato che non è sempre ovvio quando qualcuno ha un ictus e l’azione è fondamentale. Questo acronimo aiuta a identificare i sintomi da cercare: ESSERE VELOCE e poi, se necessario, essere veloce e chiamare il 911”.