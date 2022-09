Cristiano Iovino, chi è l’uomo con cui Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti: lavoro ed ex fidanzate famose

Belo, palestrato e laziale: chi è l'uomo che in molti indicano come colui con cui Ilary blasi tradì Totti e perché il pupone dice che "appartiene a un mondo lontanissimo".

Ha un nome e un cognome l’uomo che, nella versione di Francesco Totti del Tottiblasigate, avrebbe acceso la miccia della rottura. Stiamo parlando dell’uomo che il popone nell’intervista di due giorni fa non voleva assolutamente nominare ma al quale si è in qualche modo risaliti e che, messo alle strette, non ha di fatto smentito il gossip: è Cristiano Iovino, personal trainer e instagrammer, il fisicatissimo terzo incomodo con il quale Ilary basi si sarebbe incontrata e con cui avrebbe avuto un flirt, di nascosto dal marito e grazie alla complicità dell’amica Alessia Solidani.

Cristiano Iovino, chi è l’uomo con cui Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt

Cristiano Iovino, quasi sconosciuto ai più, sta vivendo ore di furore perché tutti ora la verità la vogliono conoscere da lui: è stato o non è stato colui che ha causato la prima crepa nell’amore da favola di Totti e Ilary Blasi?

Sull’uomo con cui e in merito al quale Ilary avrebbe scritto messaggi compromettenti, Totti dice: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Quanto e sotto quali aspetti Iovino sia poi così diverso da Francesco Totti non è dato saperlo. Fisico atletico, amante dello sport, influenze e personal trainer, di sicuro una caratteristica in contrasto con la religione tottiana Iovino ce l’ha: è uno sfegatato fan della Lazio. A quanto pare vive a Milano, dove la Blasi va per lavoro, e sarebbe stato presentato alla conduttrice dall’amica parrucchiera Alessia Solidani.

Chi è Cristiano Iovino: lavoro, social ed ex fidanzate

Il suo nome era già finito sulle pagine di gossip al fianco di due bellissime: Zoe Cristofori, con cui ha avuto una relazione, e Giulia De Lellis, a proposito della quale si era vociferato di un flirt.

Lui, dal canto suo, al momento ha deciso di non rispondere ai giornalisti, ma non ha neanche smentito:”Sì ho letto (l’intervista a Totti, ndr), vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”. Anche questo atteggiamento, ad ogni modo, sembra figlio della filosofia à la Ilary Blasi: parlare poco, pochissimo, non lasciarsi andare a commenti inutili, ma essere sempre gentili e disponibili.

D’altronde dopo le fortissime accuse di Francesco Totti nei confronti dell’ex moglie, da quest’ultima non sono arrivati dardi infuocati.

La conduttrice ha voluto essere coerente e non rispondere a tono, ma dal suo team una frecciatina è comunque arrivata:”Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.