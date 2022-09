Ilenia Lazzarin, la vita dell’attrice di Un Posto al Sole: vita privata, figlio ed ex marito e tutte le curiosità su di lei

Nasce quarant’anni fa a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Ilenia Lazzarin è diventata famosa per aver interpretato Viola nella soap italiana Un posto al Sole, programma di punta di Rai 3. Segno zodiacale Vergine, abbandona presto gli studi, subito dopo aver preso la laurea in Scienze dell’educazione per dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. Motivo per cui si trasferisce nuovamente a Milano dove inizia a muovere i primi passi sul web dedicandosi alle pubblicità. Il ruolo di Viola Bruni arriva all’improvviso e cambia letteralmente la vita di Ilenia che riesce a diventare subito famosa con la soap più seguita del paese.

Conosciamo meglio l’attrice.

Ilenia Lazzarin, l’infanzia

I primi anni della vita della bella Ilenia trascorrono tra la Lombardia e il Piemonte dove cresce con l’amore della famiglia. I suoi genitori sono stati sempre propensi ad assecondare le sue passioni, infatti la decisione di abbandonare gli studi per seguire il sogno di diventare un’attrice è stata ben accolta in famiglia. Come loro anche i nonni, figure di riferimento nella vita di Ilenia. La Ilenia Lazzarin in numerose interviste racconta di essere vissuta in mezzo alla natura, tra orti, aiuole e animali, i nonni infatti allevavano galline e conigli e hanno mostrato anche questo lato della vita alla nipotina.

Non sappiamo se Ilenia ha fratelli o sorelle, la sua vita privata è avvolta nel mistero. Sappiamo solamente che per studiare si è trasferita a Napoli e poi ha deciso di rimanere qui per coltivare la passione per la recitazione sfruttando le piccole realtà pubblicitarie locali.

La vita privata

Delle relazioni sentimentali di Ilenia non si conosce molto, infatti la bella lombarda ha condiviso sui social nel 2018, uno scatto con quello che sarebbe stato suo marito per i successivi due anni.

Dall’amore con Roberto Palmieri nasce Raoul, il primogenito della donna. I due però divorziano presto, nel 2020, Ilenia lo annuncia ai fan sui social mettendo fine così alle speculazioni del gossip. Da allora non sappiamo se un altro uomo sia entrato nella vita dell’attrice. Un posto al Sole è la soap che ha visto al ragazza crescere e diventare un’attrice a tutti gli effetti, le espressioni un po’ acerbe sono maturate nel corso degli anni. Non si tratta dell’unico programma a cui ha preso parte, realizzando diverse collaborazioni più o meno recenti durante le pause delle riprese della soap che va avanti da oltre vent’anni.

Non resta che attendere per vedere il futuro della bella Ilenia.