Aurora Ramazzotti, prime foto con il pancino: ora si vede, tutte le immagini

Finalmente sembra che abbiamo una foto che dimostra che il gossip più virale dell’estate (dopo la rottura Totti-Blasi) sarebbe vero: è finalmente visibile un pancino (benché ovviamente appena accennato) sul corpo di Aurora Ramazzotti, che è stata fotografata da Chi.

Aurora Ramazzotti incinta, le prime immagini con il pancino

Da ormai un mese si parla della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che a quanto pare sarebbe ancora molto all’inizio: la notizia che circolò in merito ad un test di gravidanza comprato in compagnia della madre, d’altronde, risale ad agosto. Ora arrivano le immagini che ritraggono Goffredo Cerza e fidanzata in tenuta da viaggio, a Roma, insieme ai genitori di lui, pronti a tornare a casa dopo aver passato qualche giorno tutti insieme.

La conduttrice ed Instagrammer non ha commentato la notizia negli ultimi tempi, né lo ha fatto il fidanzato Goffredo Cerza, ma sono arrivate alcune dichiarazioni in merito al futuro fatte da Ramazzotti durante un evento a cui ha partecipato: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo più a vivere nel presente, mi auguro però di mettere su famiglia”.

A dare conferma della notizia, se non sono stati i diretti interessati, è stato Alfonso Signorini che ha in verità raccontato di essersi pentito di aver pubblicato lo scoop: a quanto pare il direttore di Chi non sapeva che la gravidanza fosse così agli esordi: “La notizia sul mio giornale deve averla fatta arrabbiare parecchio, ma non sapevo fosse incinta da meno di tre mesi, altrimenti non l’avrei pubblicata”.