GF Vip, Noemi Bocchi vuole entrare nella Casa? La risposta di Alfonso Signorini

Noemi Bocchi, che lo voglia o no, è sulla bocca di tutti. La nuova compagna di Francesco Totti non concede interviste né dichiarazioni, né si espone più di tanto, soprattutto dopo il terremoto provocato negli ultimi giorni dall’intervista concessa dal suo nuovo compagno a Il Corriere della Sera.

Eppure, c’è una notizia che sta colpendo tutti, e che sembrerebbe andare in direzione ostinata e contraria rispetto al comportamento tenuto fino ad oggi: Noemi Bocchi vorrebbe andare al GF Vip.

Alfonso Signorini risponde su Noemi Bocchi al GF Vip: “Credo non veda l’ora”

Certo, va detto che per Alfonso Signorini e per la produzione del programma sarebbe come vincere alla lotteria: sono inimmaginabili i livelli di audience che potrebbe raggiungere il reality se Noemi Bocchi si svegliasse ogni giorno, per mesi, nella Casa del Grande Fratello vip.

Chi può dare risposte su questa tematica è ovviamente Alfonso Signorini, che ha replicato: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”. Con queste parole Signorini voleva probabilmente dire che il vero “trasloco” che la Bocchi vorrebbe fare è quello in una dimora comune con Francesco Totti.

Per ora si è visto solo lui entrare a casa di lei, da solo o in compagnia della figlia Isabel, ma non si parla di convivenza. D’altronde la separazione Totti-Blasi non si preannuncia affatto facile, ed una convivenza in questo momento potrebbe complicare le cose per l’ex capitano della Roma.

Della nuova compagna Noemi Bocchi, Francesco Totti ha pronunciato parole molto generose, definendola come la donna che gli ha permesso di uscire dalla depressione iniziata anni prima, quando a suo dire Ilary non era stata capace di essere presente nel modo giusto. Del suo carattere, del suo aspetto e della sua indole, Totti ha detto ciò che parrebbe contraddire l’impressione di tutti: “È l’opposto di Ilary”.