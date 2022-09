Oroscopo di domani di Paolo Fox: quali sono i segni fortunati di questo giovedì e chi vede liti all’orizzonte

Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per il 16 settembre secondo Paolo Fox.

Ariete

In questi giorni avete una visione più chiara sul futuro, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Oggi, però, fate attenzione alle polemiche inutili.

Toro

Plutone in ottimo aspetto vi permetterà di schiarirvi la mente e di evitare i guai. Venere nel segno, invece, vi permetterà di passare qualche ora in totale relax con il partner.

Gemelli

Grazie alle vostre competenze avrete la possibilità di fare grandi passi in avanti per la vostra carriera. Ogni timore verrà spazzato via da Marte che proprio oggi entra nel vostro segno.

Cancro

La mattinata non inizierà nel migliore dei modi e questo vi renderà un po’ nervosi. Per rimettervi in sesto ci vuole proprio una bella serata in compagnia degli amici più cari.

Leone

Nella giornata di oggi la Luna vi darà una grande carica. Non mancheranno delle grane a lavoro, ma grazie anche all’aiuto dei vostri colleghi, riuscirete a risolvere in maniera tempestiva.

Vergine

Non siete mai stati così contenti come adesso. I numerosi sacrifici che avete fatto negli ultimi tempi stanno finalmente per essere ripagati.

Bilancia

Se c’è qualcosa o qualcuno a cui tenete tanto, questo è il momento migliore per mettere in atto dei cambiamenti.

Oggi una notizia importante potrebbe scuotervi.

Scorpione

Il cielo oggi non è promettente, meglio evitare ogni tipo di discussione sia a casa che a lavoro.

Sagittario

In questo momento, piccole e grandi discussioni d’amore vanno amministrate con saggezza. Venere in transito potrebbe portare qualche noia, soprattutto nei rapporti di lunga data. Molto bene, invece, il lavoro.

Capricorno

Non lasciatevi andare a promesse che non siete in grado di mantenere. Avere Venere in favore non significa far felici tutti.

Acquario

La Luna oggi vi sorprenderà, una telefonata inaspettata potrebbe cambiare il vostro destino, ma sarete voi a decidere.

Pesci

Un gesto avventato potrebbe mettere a rischio la vostra vita sentimentale. Non siate egoisti e riflettete prima di agire.