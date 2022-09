Scherzi a parte, uno scherzo finisce malissimo: un vip impazzisce e perde il controllo davanti a tutti

Domenica 18 settembre 2022 andrà in onda la seconda edizione del programma condotto da Enrico Papi, Scherzi a Parte: è stato proprio lo show man durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, a svelare alcuni retroscena inerenti un fatto davvero particolare e altri retroscena.

Non tutti sanno infatti che a durante le riprese dell’ultima edizione di Scherzi a Parte c’è stata una vera e propria rissa e un vip avrebbe perso la testa. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Rissa a Scherzi a Parte: Enrico Papi racconta un curioso retroscena della nuova edizione

É lo stesso conduttore del programma Scherzi a Parte, Enrico Papi, a svelare cosa è accaduto durante le riprese, ovvero che c’è stata una rissa in cui un vip è letteralmente impazzito ed è diventato incontrollabile persino per i suoi amici.

Che le vittime degli scherzi chiamino la polizia non è un fatto raro e infatti, sono gli organizzatori a dover spesso avvisare le forze dell’ordine del fatto che si tratti di uno scherzo.

Vari problemi durante le riprese della nuova edizione di Scherzi a Parte

Enrico Papi racconta di come sia spesso difficile mettere in piedi un programma come Scherzi a Parte, perché gli imprevisti non sono affatto rari e durante le riprese, vari scherzi siano stati rimandati o direttamente saltati, perché la star in questione non è arrivata nonostante la collaborazione del complice.



Ma chi sono le vittime della prima puntata di Scherzi a Parte? Vedremo, innanzitutto, Aldo Montano, con la complicità di Manuel Bortuzzo, Iva Zanicchi e Federico Fashion Style. Nelle puntate successive saranno ospitati invece l’attore Nicola Vaporidis, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Marcell Jacobs, Veronica Gentili e Roberto Giacobbo.

Papi assicura che, nonostante le difficoltà e i tanti imprevisti, inclusa la rissa che ha fatto perdere la testa al vip, in questa edizione di Scherzi a Parte le sorprese saranno tantissime e non ci si annoierà di sicuro!.