Tu Sì Que Vales, chi è il lottatore Alessio Sakara: vita privata, origini e carriera nello sport

Alla conduzione di Tu si que vales vedremo l’atleta e lottatore che ha raggiunto i massimi livelli, prima nella box e poi nelle arti marziali, Alessio Sakara.

Alessio Sakara è uno dei campioni italiani di arti marziali più amati dal pubblico che, dopo aver vinto vari premi, ha scelto di dedicarsi alla televisione e provare una nuova esperienza lavorativa.

Ma chi è esattamente Alessio Sakara? Scopriamolo insieme.

Chi è il lottatore Alessio Sakara?

Alessio Sakara è nato a Roma il 2 settembre 1981, è alto 1.83 cm e ha iniziato a giocare a calcio, come centrocampista, a soli 5 anni: poco tempo dopo inizia a praticare boxe, ma solamente per difendersi meglio sul campo da calcio.

Non passa molto tempo che, a causa di 7 ammonizioni e un’espulsione, decide di abbandonare il calcio per dedicarsi al pugilato: vince così la medaglia d’oro partecipando al primo torneo, diventa 3 volte campione regionale e poi italiano.

Sakara abbandona il suo sogno perché deve cercare un lavoro stabile per vivere, sebbene prenda a praticare Sanda diventando campione italiano e arrivando secondo ai mondiali.

La carriera di Alessio Sakara

A 18 anni Alessio si trasferisce in Colombia, dove conosce le arti marziali miste: incontra Roberto Almeida, il suo primo maestro e vince il primo match.

Sakara partecipa poi alle gare europee con grandi risultati, finché si trasferisce negli USA, dove entra nell’American Top Team, uno dei maggiori team del mondo della MMA. Continua a vincere finché ottiene la cintura nera e nel 2012 firma un contratto con l’UFC, valido per cinque incontri, ma qualcosa va storto: Alessio inizia a soffrire di un problema i reni, restando fuori gioco per un po’ di tempo e perdendo importanti match.

Viene infine licenziato dalla promozione nel 2013, quando decide di tornare a competere nei massimi leggeri.



Nel 2014, fa parte dei mediomassimi della promozione croata, Final Fight Championship e l’anno dopo, infine, torna a far parte della categoria dei pesi medi.

Alessio Sakara e la conduzione di Tú Sí Que Vales

Nel 2017, ad Alessioviene offerta una nuova incredibile opportunità: condurre il famoso programma Tú Sí Que Vales, al fianco di Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.