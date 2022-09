Romina Power con le figlie Cristel e Romina Carrisi a Verissimo: la rivelazione su Ylenia Carrisi

Sono passati molti anni, ma quella della scomparsa di Ylenia Carrisi, sparita nel nulla 29 anni fa, rimane una ferita aperta per la famiglia Carrisi. Romina Power insieme alle figlie Cristel e Romina Carrisi ha voluto parlarne a Canale 5. Le parole delle tre donne a Silvia Toffanin.

Romina e Cristel Carrisi ricordano la sorella Ylenia

“So che oggi avete avuto la forza di ricordarla” – esordisce Toffanin, che con delicatezza invita le sorelle Cristel e Romina Carrisi a condividere un ricordo di Ylenia. A prendere la parola per prima è Cristel Carrisi, che con gli occhi lucidi ammette: “Forse con un po’ di terapia e anche con l’età inizi a fare pace con il tema Ylenia”.

A seguire, la sorella Romina Carrisi amplia il ragionamento e dice: “Io credo che non è tanto la forza perché secondo me è una ferita che rimarrò per sempre abbastanza aperta ed esposta. Però ci tengo a parlarne adesso dopo anni in cui ho avuto un pudore estremamente – la showgirl cerca l’aggettivo giusto, poi dice – pugliese, perché in Italia purtroppo ci sono seimila ragazze che ogni anno spariscono e quelle seimila ragazze hanno una famiglia. Quindi – continua Romina Carrisi con la voce rotta dall’emozione – io posso empatizzare col dolore che provano le famiglie di queste ragazze.

È una ferita che non si rimargina mai”. Romina Power vedendo la figlia in preda all’emozione le tocca la spalla con l’istinto di fermarla. Ma Romina Carrisi conclude spiegando cosa è successo a lei in questi anni, e come si è evoluta la sua sensibilità: “Hai un certo numero di ricordi che puoi continuare a rivivere, però a un certo punto devi anche lasciare andare a quello che è stato, a quello che ognuno ha un proprio destino“.

L’emozionante messaggio di mamma Romina Power e di Cristel Carrisi

“Questa foto – dice Romina Power indicando lo schermo la cantante – quando è stata scattata non mi sembrava vero di potere raggruppare sul mio letto quattro figli.

Non avrei mai immaginato – aggiunge Power – di avere quattro figli in vita mia. Mi sembravano tanti e raggrupparli tutti insieme….

Lì era appena nata mia figlia Romina”. Quindi Cristel chiude il cerchio dicendo di voler aggiungere una consideraizione: “Come diceva mia sorella, non bisogna sentirsi soli in questo dolore. Ci sono tante famiglie che attraversano questo. In Italia e nel mondo e bisogna anche condividerlo per sentirsi un po’ meno soli”. Non è la prima volta che Romina Power parla della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa all’età di 23 anni nel 1993 mentre si trovava a New Orleans.

Tuttavia è una delle prime testimonianze delle sue figlie, Romina e Cristel, sorelle di Ylenia e molto unite. Le giovani donne sono cresciute insieme e hanno vissuto parte della vita nella dimora di Al Bano, una tenuta con spazi sterminati immersa nella natura.