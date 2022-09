GF Vip, riassunto della prima puntata: Sonia Bruganelli gela Elenoire Ferruzzi, Spinalbese parla di Belèn

Altro giro altra corsa: a pochi giorni dalle elezioni che definiranno le nuove sorti del nostro Paese, a poche settimane dal freddo che ci calerà nell’inverno povero di gas che ormai vediamo come incubo all’orizzonte, una mandria di poveri incauti anche quest’anno verrà rinchiusa in un appartamento e ci rimarrà solo finché Alfonso Signorini vorrà.

GF Vip, i primi concorrenti: Luca Salatino entra e lo scambiano per il cameriere

Ieri sono stati presentati i primi 15 concorrenti dei più contorti Hunger Games televisivi, e sinceramente, sento di essere ottimista riguardo al livello di trash che questa edizione ci potrebbe regalare.

Il gruppo è un piacevolissimo mischione di alti e bassi, bellissimo e bruttissimo, eccessivo oltre ogni misura e understatement mortalmente noioso. Personalmente non vedo l’ora di sapere, ad esempio, quale sia la mise mattutina di Elenoire Ferruzzi, o quante carbonare cucinerà Luca Salatino prima che gli altri impediscano agli autori di introdurre ulteriore guanciale nella Casa. Salatino che, peraltro, ha già dimostrato scioltezza davanti agli schiaffi della vita e non fa un plissé quando lo scambiano per un cameriere. Sento, in generale, che la volontà principale di Signorini quest’anno sia stata quella di inserire nello stesso ecosistema specie animali che insieme, in natura, non potrebbero stare mai: l’Attilio Romita a pelo lungo ed il George Ciupilan selvatico, ad esempio.

Qualcuno farà la pipì sulle tende per segnare il territorio? Difficile dirlo.

A rendere il tutto un pelino più piccante sono poi gli altarini, gli scheletri nell’armadio e i “di questa mi devi ancora rendere il conto” tra i vari personaggi del reality, conduttore ed opinionisti inclusi. Già abbiamo visto un face to face tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi che nella vita condividono due cose: la schiettezza e la volontà assente di piacersi l’un l’altra.

Per questo, nella vita reale, potrebbero litigare ogni giorno della loro vita per poi essere capaci di donarsi un rene a vicenda. “Potrei essere la tua peggior nemica” è l’augurio di Bruganelli alla Ferruzzi, che le ribadisce che “comunque quel porro deve toglierlo”.

Nella categoria “menzionatili ma ignobili” possiamo inserire Antonino Spinalbese, ex parrucchiere ed ora “anima creativa” ed imprenditore, vietato scendere nei dettagli.

Mani avanti sull’amore infinito per la figlia Luna Marì, peccato per questo progetto televisivo che sfortunatamente lo terrà lontano da lei per sei mesi -che dopotutto per una bambina di un anno non sono così rilevanti, dài.

Su Belèn, mai nominata ma sempre presente, dice parole molto chiare: “Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia”.

Si lanciano scommesse su chi si lancerà su Spinalbese: Antonella Fiordelisi? Nikita Pelizon? Sicuramente Quaranta ha già provato a piantare la bandiera, anche se dice “sono troppo vecchia per lui”.

Il Cielo mi fulmini se Antonino Spinalbese esce da quella Casa single. Davvero.