Oroscopo di Paolo Fox del 22 settembre 2022: Cancro in preda all’ansia, arriva la svolta per la Bilancia

Mentre si avvicina il fine settimana ecco le previsioni riguardanti l’oroscopo di giovedì 22 settembre riguardanti amore e lavoro e elaborate da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno è un giorno buono nel campo sentimentale grazie alla Luna dalla loro parte e quindi devono approfittarne. Per il lavoro si deve evitare di avere fretta nelle cose da fare e gestirle con i giusti tempi.

Oroscopo Toro

Attenzione a non aver fretta in amore e fare passi ponderati tenendo tutto sotto controllo. Nell’ambito del lavoro ai nati nel Toro non mancheranno delle buone possibilità.

Oroscopo Gemelli

I nati nel segno devono cercare di frequentare nuove persone, e potranno creare dei buoni legami con i nati nel Leone.

In campo lavorativo le stelle sono favorevoli e potrebbe arrivare la buona notizia che si aspetta da molto.

Oroscopo Cancro

Giovedì è un giorno con del nervosismo in amore e quindi si deve fare chiarezza da questo lato, mentre in ambito lavorativo i nati nel segno sono spaventati dai cambiamenti che sono avvenuti.

Oroscopo Leone

Nel campo sentimentale la situazione degli astri è interessante grazie alla Luna favorevole e sul lavoro sarà la forza di volontà a indirizzare le scelte verso molte soddisfazioni.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno in questo giorno avranno delle crisi in campo sentimentale, per cui è necessario mantenere la calma per una rapida sistemazione. In campo lavorativo sono necessari dei sostegni economici per far partire dei progetti.

Oroscopo Bilancia

Giornata promettente in amore in vista di una scelta molto importante. Sul lavoro è necessario un maggiore impegno ed effettuare le scelte giuste, magari allacciando dei rapporti anche con nuove persone.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno stanno mettendo in discussione i propri sentimenti e stuzzicando il partner mettendolo alla prova.

In ambito lavorativo si deve cercare una maggiore libertà, ma si deve fare attenzione alle spese.

Oroscopo Sagittario

In questo giorno Venere sarà in parte in posizione opposta e questo potrebbe creare dei problemi in amore, che però si risolveranno presto.

Sul lavoro ci sono scelte importanti da fare, ma sicuramente arriveranno delle soddisfazioni.

Oroscopo Capricorno

Buone premesse in amore per i nati nel segno, che si concretizzeranno nei giorni seguenti. In ambito lavorativo qualche volta è necessario dire di no a proposte che non interessano.

Oroscopo Acquario

In questo giorno si devono lasciar da parte le incomprensioni in amore e seguire il proprio cuore.

Nel lavoro è il momento di dire basta ad una situazione che non è possibile sopportare oltre.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno nella giornata di giovedì devono fare chiarezza in amore mentre nel campo del lavoro è necessario portare a termine i tanti impegni presi, anche se questo può causare una certa stanchezza.