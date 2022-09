Oroscopo di Paolo Fox del 23 settembre: Scorpione si ricarica per il weekend, Venere fa una sorpresa ai gemelli

Paolo Fox ci racconta cosa possono aspettarsi i segni dello zodiaco per questo venerdì 23 settembre: novità per lo Scorpione, che avrà un bel weekend.

Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per venerdì 23 settembre, ultimo giorno lavorativo della settimana con l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

In amore i nati nel segno devono ritrovare calma e tranquillità per evitare incomprensioni con il partner, mentre nel campo del lavoro nonostante dei rallentamenti che sono avvenuti negli ultimi tempi, arriverà presto la risoluzione.

Oroscopo Toro

Con la Luna e Venere favorevoli, i nati nel Toro avranno un giorno favorevole in amore, con prosecuzione anche nel fine settimana. Sul lavoro è necessario farsi coraggio per affrontare le tensioni in corso.

Oroscopo Gemelli

Incertezza in amore per i nati nei Gemelli ma l’arrivo di Venere in posizione favorevole dal 29 porterà ad un miglioramento. In ambito lavorativo mantenere la calma e la prudenza sono le cose più importanti.

Oroscopo Cancro

In amore attenzione a chiarire qualche problema pregresso con il partner, mentre nel lavoro ci saranno alcuni problemi da risolvere riguardanti il lato economico.

Oroscopo Leone

Per i single è un periodo interessante in amore e buono per ricercare avventure. Nell’ambito lavorativo è ottimo ed è vicino il raggiungimento della stabilità.

Oroscopo Vergine

Con la Luna vicina a transitare nel segno e Venere dalla loro parte, per i nati nella Vergine è una buona giornata in amore.

Sul lavoro ci sarà molta fiducia nel loro operato da parte dei colleghi e l’occasione va sfruttata per farsi valere.

Oroscopo Bilancia

Con il Sole dalla loro parte in campo sentimentale i nati nel segno devono assolutamente liberare il loro cuore e le conquiste arriveranno facilmente. Il lavoro sarà molto impegnativo con tante cose da fare.

Oroscopo Scorpione

Giorno di attesa in amore in previsione di un fine settimana con tanta energia. Attenzione alle relazioni in ambito lavorativo che rivestono molta importanza.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno devono mantenere la calma in campo sentimentale ed evitare di interrompere in fretta una storia d’amore.

Sul lavoro, grazie a Giove in posizione favorevole ci saranno buone idee da sfruttare per il futuro.

Oroscopo Capricorno

Giorno relativamente calmo in amore per i nati nel segno, ma attenzione ai giorni successivi, soprattutto alla domenica. Sul lavoro ci saranno nuovi stimoli importanti e si risolveranno i problemi in corso.

Oroscopo Acquario

In amore i nati nel segno devono cercare di stare vicino alle persone che piacciono e ci saranno sicuramente delle occasioni.

Nell’ambito lavorativo è bene concentrarsi su pochi obiettivi e non perdere tempo.

Oroscopo Pesci

Giornata sottotono in ambito sentimentale per i nati nei Pesci, che avranno anche un po’ di stanchezza sul lavoro, causata da qualche rapporto che si vorrebbe chiudere, ma è necessario mantenere la calma.