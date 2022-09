Uomini e Donne anticipazioni 23 settembre, Gemma Galgani fa i fuochi d’artificio: la Dama di Torino non perde tempo

Diventano sempre più avvincenti le nuove puntate della trasmissione cult di Canale 5 Uomini e Donne, di cui Maria De Filippi è autrice e conduttrice ormai da anni. Nelle prossime date, si annuncia un clima bollente tra Riccardo e la nuova tronista che stanno approfondendo la loro amicizia con le avances sempre più esplicite di Riccardo che sembra già interessatissimo a lei. A sconvolgere il pubblico potrebbe però essere Gemma.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 23 settembre 2022

Sono tutti in attesa dell’ultima puntata della settimana di Uomini e donne, trasmissione pomeridiana in onda su Canale 5 alle ore 14:45.

Per il momento, ci sono grandi aspettative su Riccardo e la misteriosa nuova tronista, che sembrano affiatarsi ogni giorno di più, mostrando tenerezza e interesse reciproco. Come sempre, l’opinionista Tina Cipollari darà filo da torcere alle ragazze, con i suoi interventi sempre mirati e le battute sul loro modo di fare. In particolare, la bionda opinionista, ormai storica presenza della trasmissione e grande alleata di Maria De Filippi, si mostrerà apertamente contrariata dal ritorno di Pinuccia.

Gemma Galgani: cosa succederà alla dama di Torino

Cosa succederà a Ida e Riccardo?

Diciamo la verità, questi due personaggi ci hanno fatto innamorare la stagione passata con la loro personalità e quel rapporto speciale che hanno instaurato, per questo siamo tutti in attesa di sapere come proseguirà la loro storia e se li rivedremo ancora insieme questo inverno.

lui, d’altronde, oggi ha fatto presente che non ha intenzione di conquistare lei ed ha messo gli occhi su qualcun altro.

La puntata del 23 settembre si prospetta molto avvincente, con spazi dedicati alle nuove troniste e ovviamente a Gemma Galgani che questa estate è ritornata single e non intende perdere tempo.

Dopo la storia con Giovanni, che lasciava presagire una lunga storia d’amore, la dama e il cavaliere non sono riusciti ad andare d’accordo a lungo, lasciando tutti delusi. Cosa succederà ancora? Lo scopriremo venerdì 23 settembre!