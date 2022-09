Alessandro Siani, chi è la moglie dell’attore: tutto sulla sua famiglia, i suoi figli e come si sono conosciuti

Alessandro Siani è uno dei personaggi televisivi e cinematografici del momento. L’attore e conduttore napoletano è pronto a sedersi dietro al banco del TG satirico più famoso d’Italia, ossia quello di Striscia la Notizia. Insieme a lui, ci sarà il collega torinese Luca Argentero, per una coppia nord-sud davvero interessante. Ecco cosa sapere riguardo alla vita privata di Siani, con alcune informazioni riguardo a moglie e figli.

Alessandro Siani e la riservatezza nella vita quotidiana

Quando è sotto i riflettori, Alessandro Siani non si ferma mai. Il 47enne cresciuto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta è un vero vulcano sul palcoscenico e mette in mostra tutto il suo concentrato di energia e ironia.

Tuttavia, della sua vita sentimentale non ha mai voluto parlare più di tanto, anche se qualche piccola informazione è trapelata. Il buon Alessandro è infatti sposato dal 2008 con una donna della quale non si conosce neanche il nome, ma con la quale porta avanti un rapporto all’insegna dell’amore senza confini e del rispetto reciproco.

Cosa si sa della moglie di Alessandro Siani

In pratica, della moglie di Alessandro Siani non si ha alcuna informazione. La loro cerimonia di matrimonio è stata pressoché segreta e ha visto la presenza solo di amici e parenti più stretti.

Non si hanno notizie certe riguardo a eventuali invitati illustri, né della location del ricevimento, né della meta della loro luna di miele. Solo in alcune occasioni sporadiche, Siani e la sua consorte sono apparsi insieme in qualche foto. Lui ha sempre cercato di proteggerla dagli inevitabili assalti dei paparazzi, portando avanti una relazione basata sulla massima normalità.

Cosa si sa dei figli di Alessandro Siani

Dal matrimonio tra Alessandro Siani e la sua moglie senza nome, è sicuro che siano nati due figli.

Tuttavia, come si può ben intuire, nessuna fonte certa riporta news inerenti ai due ragazzi. Non si conoscono sesso e tantomeno nomi dei due giovani. Ciò che è sicuro è che la coppia sta insieme da diversi anni e si è formata quando entrambi erano in un’età abbastanza precoce. Ad ogni modo, non sono disponibili immagini di alcun genere di Siani e della moglie nel profilo social dell’attore campano.