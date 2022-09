Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza con un video incredibile, e il messaggio: “Chiediamo scusa…”

Aurora Ramazzotti è incinta, molto incinta: questa volta è la sua voce a parlare, come tutti aspettavano he accadesse. E, nel farlo, manda anche una frecciata a Signorini.

E alla fine, gravidanza fu. Ormai lo sapevano pure i muri delle case, ma allo stesso tempo non si vedeva l’ora che fosse lei a dirlo, a rivelarlo, a lanciarsi in racconti ad alto tasso di sentimentalismo. E invece Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua gravidanza rimanendo coerente a se stessa e al suo stile, ovvero con ironia e divertimento. Non risparmiando, però, una frecciatina ad Alfonso Signorini.

Aurora Ramazzotti è stata “dichiarata incinta”, dal 2016 in poi, parecchie volte: lei stessa lo sa e non può fare a meno di scherzarci su nel suo video, in cui alla fine svela che questa volta era quella buona.

Nel video coinvolge tutti coloro che sono stati messi in mezzo nel gossip degli ultimi mesi, tra chi ha voluto difenderla e chi non sapeva e negava la gravidanza: ad esempio Tommaso Zorzi e Jonathan Kashanian.

Lei, nella caption al video, ha spiegato come sono andate le cose: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

