GF Vip, seconda puntata da urlo: arriva diffida al programma, Luca Salatino da i numeri durante la notte

Possiamo dire che la seconda puntata del Grande Fratello vip edizione 2022-2026 (si scherza, dài) abbia fatto ufficialmente emergere chi ci darà numerose gatte da pelare in questi mesi. Ora che i concorrenti sono tutti entrati nella Casa (per quanto ne sappiamo, ma vedi tu se Signorini non ci cala l’asso della manica tra un po’ di tempo).

GF Vip in odor di tribunale, Elettra Lamborghini avvia i motori agli avvocati

Ginevra Lamborghini, conscia del fatto di essere totalmente sconosciuta al pubblico, tenta da giorni di recuperare e le spara una più grossa dell’altra, parlando ovviamente anche di sua sorella Elettra e del motivo per cui non si parlerebbero (che sarebbe colpa di Elettra nella versione ginevrina).

Elettra Lamborghini, nota per essere una che lascia cadere e non si fa sfiorare dalle provocazioni, ha già reagito mandando una diffida alla sorella e al GF Vip. La notizia alla ragazza arriva durante la diretta e Ginevra, che al momento non ha avvocati sotto mano, tenta la via del dialogo: “La mia porta per lei è sempre aperta, vorrei chiederle scusa per essermi comportata in maniera torbida nei suoi confronti perché ero accecata dalla rabbia. Quello che so è che mi manca un pezzo del mio cuore”.

Luca Salatino beato tra le donne, ma in generale beato: cosa succede con Elenoire Ferruzzi

Uno di quelli che dal momento zero ha deciso che doveva usare le armi pesanti è Luca Salatino, che ha già fatto dei numeri non da poco. Al giorno uno, vissuta una-notte-una senza la fidanzata, è finito sui giornali per il suo scoppiare in lacrime ululando alla luna per la nostalgia dell’amore (come avrà gestito i questi mesi il fatto che la sua sia una relazione a distanza? Arduo dirlo). Poi, per non far calare l’attenzione, ha deciso di parlare della sua depressione e del fatto che voleva suicidarsi, affrontando argomenti da “visita dallo psicologo-dopo 6 mesi di terapia”.

Elenoire Ferruzzi pazza di Luca Salatino, lui reagisce male

Infine, è già riuscito a costruire il primo flirt-non flirt insieme ad Elenoire Ferruzzi, che palesemente fraintende le intenzioni del tronista e ci prova con lui -ricevendo un netto rifiuto. Elenoire Ferruzzi non la prende sportivamente, e lui a quel punto si arrabbia: “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!

”.

Un altro che gioca le sue carte senza colpo ferire è Giovanni Ciacci, che sappiamo che vuole essere visto per quello che è senza che gli altri vedano la sua sieropositività prima di lui, quindi parla esclusivamente della sua sieropositività: “Per la prima volta questa porta verrà aperta da una persona sieropositiva. Voglio ringraziare te Alfonso, Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ed Endemol per questa possibilità”.

Patrizia Rossetti contro Soleil sorge, lei: “ci vediamo in piscina”

Infine, impossibile non avere la Guerra tra Gatte in diretta in una puntata serale del GF Vip.

All’angolo blu vediamo il peso piuma Soleil Sorge, e all’angolo rosso il peso medio Patrizia Rossetti, scambiarsi gentili parole.

Rossetti entra a piedi giunti in una faccenda che non la interessa neanche un po’, ovvero il rapporto tra Miriana Trevisan e Soleil: “Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana. La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata”. Soleil, che manco è nella Casa, non capisce perché si stia parlando di lei e perché si stiano usando toni del genere, commenta mantenendosi super partes, pur stringendo un pugnale dietro la schiena: “Le persone amano giudicare oppure attaccano per creare hype intorno a loro.

Le persone lo fanno spesso, spesso non ti conosco. Ormai ho imparato a farmi scivolare queste cose. Io aspetto sulla sponda del fiume. Le persone devono stare sempre attente quando giudicano perché è un attimo che fai delle figure non belle. Se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo in piscina”.

La serata si conclude con Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi nella Casa delle Bambole, ultima tortura legalizzata pensata da Alfonso Signorini e la sua Band. Non sono passati al telefoto, ma a guardare la Casa delle bambole, forse era meglio essere eliminati.