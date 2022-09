Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 24-25 settembre: ottime notizie per il Toro, tutti i segni fortunati

Paolo Fox prevede un weekend un po' difficile per i segni zodiacali, ma per qualcuno l'oroscopo del weekend è comunque roseo.

Cosa prevedono le stelle per questo fine settimana? Vediamo insieme l’Oroscopo di paolo Fox per il weekend del 24-25 settembre 2022.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con un po’ di stanchezza accumulata ma non temete perché presto le stelle saranno dalla vostra parte.

Toro

Il fine settimana si prospetta roseo, passate del tempo in compagnia delle persone che vi rendono felici per rendere il week end davvero speciale.

Gemelli

Siete pieni di grinta e energia; dedicate il vostro tempo libero ad attività che possano rigenerarvi ancora di più. Preferite mete assolate o una passeggiata nei boschi.

Cancro

Questo fine settimana vi vede un po’ nervosi, non scaricate le tensioni sulle persone care che non c’entrano nulla. Meglio rimanere a casa in compagnia di un buon libro.

Leone

Una piccola incomprensione riuscirà a tirare fuori il peggio di voi. Non dimenticate che molto spesso gli altri possono avere opinioni diverse dalle vostre e non per questo sbagliate.

Vergine

Un fascino davvero unico vi rende bellissimi, sfruttate quindi il favore delle stelle per conquistare una persona alla quale tenete molto. Riuscirete senza dubbio nell’intento.

Bilancia

Non lanciatevi in spese folli perché le finanze potrebbero risentirne.

Meglio mettere qualcosa da parte in attesa di tempi migliori e più favorevoli.

Scorpione

Una bella forza vi permette di iniziare un’attività sportiva che rimandate da tanto tempo.

Non eccedete negli sforzi, meglio una passeggiata.

Sagittario

Vi sentite un po’ confusi e con poca voglia di fare; meglio quindi lasciare da parte gli impegni che rischiano solo di rendervi ancora più stanchi.

Capricorno

Dopo tante fatiche è finalmente arrivato il momento di godersi i frutti del proprio lavoro; passate del tempo in compagnia della famiglia.

Acquario

Sentite aumentare la stanchezza per gli eccessi dell’estate; ricordate di riposare un po’ di più.

Pesci

Siete molto creativi e avete voglia di cambiare un po’ di cose della vostra vita: è il momento giusto per farlo.