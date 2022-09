Striscia la Notizia, quali saranno tutti i conduttori del programma della stagione 2022-2023

Non solo Alessandro Siani e Luca Argentero: saranno moltissimi i conduttori di Striscia la notizia e non mancheranno i nomi di molti volti familiari al programma.

Sta per iniziare una nuova edizione di Striscia la Notizia. Il TG satirico ideato da Antonio Ricci partirà dal prossimo 27 settembre ed è giunto alla sua 35esima edizione e, per l’occasione, ha scelto lo slogan La Voce dell’Intransigenza. Quali saranno i conduttori di un programma ormai storico nel palinsesto televisivo di Mediaset e del piccolo schermo italiano? Ecco la breve lista dei protagonisti della stagione 2022-23.

L’inizio con Alessandro Siani e Luca Argentero

Il 27 settembre, l’edizione si aprirà con una coppia nuova, formata dal napoletano Alessandro Siani e dal torinese Luca Argentero.

Sarà la seconda esperienza per il primo e l’esordio assoluto per il secondo. Lo scorso anno, Siani aveva fatto coppia con la conduttrice italo-spagnola Vanessa Incontrada. A partire dal 3 ottobre, dopo una sola settimana, i due torneranno a condurre il programma fino al 22 ottobre, per altre tre settimane.

Una coppia nuova confermata prima e dopo di due protagonisti storici

Il 24 ottobre sarà il giorno del ritorno dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due hanno già lavorato dietro al bancone più famoso d’Italia nel corso della scorsa edizione e sono stati confermati a furor di popolo.

Resteranno alla guida del programma fino al 10 dicembre, quando tornerà la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il primo è giunto alla sua 34esima esperienza, mentre il secondo è a quota 29.

Saranno insieme fino all’11 febbraio del nuovo anno, mentre due giorni dopo torneranno Friscia e Lipari fino all’11 marzo.

Il finale di stagione con Gerry Scotti

Quindi, dal 13 marzo, sarà la volta del ritorno di Gerry Scotti. L’attuale presentatore di Caduta Libera è pronto per il suo tredicesimo anno alla guida del programma. Con lui ci saranno l’attrice e comica Francesca Manzini fino al 1° aprile e la conduttrice Michelle Hunziker dal 3 aprile al 10 giugno.

Come nuove veline della trasmissione, sono state scelte Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.