Oroscopo di Paolo Fox del 26 settembre 2022: amore nell’aria, i segni che potrebbero avere un colpo di fulmine

Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per lunedì 26 settembre, primo giorno lavorativo dell’ultima settimana del mese con l’oroscopo preparato da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

La giornata di lunedì è promettente in amore, e i nati nell’Ariete possono approfittare per effettuare discussioni importanti in questo campo. Tutto tranquillo per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Oroscopo Toro

I nati nel segno del Toro hanno grande voglia di innamorarsi e per questo sono pronti anche a perdonare eventuali tradimenti. In ambito lavorativi è arrivato il momento giusto per effettuare delle scelte per il futuro.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nel segno è un giorno molto interessante nell’ambito sentimentale in quanto è necessario dare spazio all’amore dopo aver passato un settembre un po’ svogliato. Grandi soddisfazioni in campo lavorativo per le persone creative.

Oroscopo Cancro

I nati nel Cancro devono avere molta cautela in amore, con le stelle che non sono molto favorevoli. Nel lavoro devono tenere a bada le preoccupazioni che si presenteranno.

Oroscopo Leone

I nati nel leone potrebbero innamorarsi improvvisamente e questo sarebbe un buon segnale. In ambito lavorativo è il momento giusto per puntare a qualcosa di migliore, avendo le carte in regola per fare questo passo.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine è necessario vivere l’amore in modo libero, lasciando da parte i pensieri. Attenzione sul lavoro perché potrebbe essere una giornata con degli ostacoli da affrontare.

Oroscopo Bilancia

I nati nella bilancia in questo giorno sono favoriti dalla Luna che è in ottima posizione, e avranno sicuramente delle emozioni in amore. In ambito lavorativo possibile dover superare dei piccoli ostacoli.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno devono fare attenzione in amore, per non scegliere il tradimento, che non porta mai a dei buoni risultati.

Sul lavoro si deve fare attenzione a non preoccuparsi e scegliere di impegnarsi di più.

Oroscopo Sagittario

I nati nel sagittario che sono in coppia da tempo potrebbero essere costretti ad affrontare una situazione difficile di crisi, mentre in ambito lavorativo le cose procedono bene.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno è il momento di provare a risolvere i problemi esistenti nella coppia, mentre sul lavoro esistono tensioni da affrontare mantenendo una grande calma.

Oroscopo Acquario

Per i nati nel segno è il giorno giusto per darsi da fare in campo sentimentale, specialmente i single.

Attenzione in ambito lavorativo a non creare brutti rapporti con alcuni colleghi.

Oroscopo Pesci

In amore i nati nei Pesci devono parlare a fondo con il partner per risolvere piccoli problemi. Nel lavoro è necessario continuare come fatto finora, con concentrazione ed impegno.