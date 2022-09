Wilma Goich scoppia a piangere al GF Vip per la morte della figlia: momento di vero dramma, il dolore in diretta

Wilma Goich ha avuto un crollo emotivo, dentro al Casa, per via della morte della figlia Susanna a soli 50 anni. La donna, speaker radiofonica, era malata di cancro.

Wilma Goich ha avuto una vita piena e di successo e fama, ma ha anche provato un grandissimo dolore.

Qualche anno fa, nel 2020, ha perso la cosa più importante della sua vita: sua figlia Susanna, che aveva solo 50 anni ed aveva scoperto di avere un tumore al polmone in fase avanzata. Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Wilma Goich ha raccontato di come vive, oggi, il dolore dell’assenza della figlia, e poi si è lasciata andare alle emozioni, confortata da un altro concorrente.

Wilma Goich ed Edoardo Vianello sono stati sposati per molti anni e, a 3 anni dalle nozze, avevano avuto una figlia.

Lei, Susanna Vianello, era una professionista della comunicazione: era una speaker radiofonica e viveva a Roma. La sua era una voce molto apprezzata ed era amica di alcuni grandi vip della radio (e non) come Rosario Fiorello.

Susanna Vianello, al momento della morte aveva un figlio di 23 anni che tuttora è molto legato alla nonna, Wilma Goich.

Edoardo Vianello, le parole su Wilma Goich al Grande Fratello Vip

L’esperienza del Grande Fratello potrebbe rappresentare una svolta per Wilma Goich, come ha anche fatto presente il suo ex marito Edoardo Vianello, che a Novella 2000 ha raccontato: “Wilma è felicissima, non mi ha rivelato molto e io per discrezione non ho chiesto, ma forse non sa nemmeno lei: seguirà il gioco strada facendo – spiega – Quel che mi ha raccontato è che è stata voluta come concorrente proprio da Alfonso Signorini.

Io sono molto contento per lei e spero che non perda occasione di essere esattamente quello che è: una bravissima donna, molto simpatica ed esuberante, con grandi doti comunicative. Spero però che l’emozione non la tradisca. Per partecipare ai reality bisogna essere dei caciaroni, dei giocatori, io non sono adatto“.

Wilma Goich sulla figlia Susanna: “Non voglio piangere”

A parlare della figlia dentro la Casa è proprio Wilma, insieme a Marco Bellavia.

“Non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un’intervista in televisione non voglio piangere. Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere. Aspettavo, da un momento all’altro, la domanda: “Cos’è che ti manca adesso?”. A me manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata Mamma.

A me manca quello. Perché mi manca mia figlia? Mia figlia mi manca perché tutele mattine, alle 9, mi diceva:”Mai…”

Un racconto straziante quello di Wilma Goich, che non riesce a trattenere le emozioni e scoppia a piangere davanti a Marco Bellavia, che cerca di confortarla.