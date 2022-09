Anna Tatangelo, morta la madre: dolore immenso, la reazione della cantante al terribile lutto

Anna Tatangelo sta vivendo un grandissimo dolore: è infatti morta la madre, Palmira, che aveva 67 anni.

È stata diffusa anche la notizia riguardante la causa della morte della donna e del motivo per cui da tempo Anna Tatangelo soffriva per lei.

Anna Tatangelo e la famiglia: legame fortissimo

Anna Tatangelo è sempre stata molto legata alla famiglia e lo ha sempre detto, sia nelle interviste che sui social. Lo scorso anno, ad esempio, ha voluto celebrare suo padre, il giorno del suo compleanno, con un post nel quale parlava del rapporto che li lega entrambi alla musica: “Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come é cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa.

Ecco che di colpo mi vieni in mente tu, papà. Non so davvero quanti anni avevo, non so come tu abbia riconosciuto il mio potenziale, più ci penso e più mi rispondo con un “non lo so”, ma di una cosa sono certa…mi hai sempre vista come una vera cantante, come un prodigio, mi hai dato una mano a passare il mio tempo libero esercitandomi davanti ad un karaoke, volevi che nelle feste di famiglia tutti, ad un certo punto, ascoltassero quella bambina”.

Anna Tatangelo e la madre, un dolore enorme

A sua madre in particolare, è sempre stata molto legata e le ha dedicato pure una canzone, “La più bella”, il cui testo è una dedica proprio a Palmira: “Mamma tu per me sei la più bella/ sei più bella di una stella/ sei solo tu che dai calore/e tanto amore/ regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore/ perché sei tu che fai più bella la mia vita/ mezza ancora sconosciuta/ come vorrei sempre più/averti qui vicino a me/“.

Adesso, la terribile notizia della morte della madre è per lei un colpo al cuore, e si aggiunge al dolore vissuto negli ultimi mesi proprio per starle accanto.

Mamma Palmira aveva 67 anni ma, da molto tempo ormai, lottava duramente contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Fortunatamente, la donna ha potuto scegliere, nell’ultimo periodo della sua vita, di non essere in ospedale bensì di poter stare a casa sua, a Sora. Anna tatangelo, ora, non ha avuto la forza di celebrare la mamma sui social, probabilmente sopraffatta dal dolore per la sua mancanza.

Proprio a Sora avverranno anche le esequie funebri, che verranno celebrate domani, venerdì 30 settembre, nella chiesa dei Padri Passionisti.