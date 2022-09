Luca Salatino al GF Vip, parla la ragazza trans che avrebbe avuto una storia con lui: cosa è successo, il video dei due insieme

Al momento Luca Salatino (ancora per qualche ora, quantomeno) vive sereno e felice nella Casa del Grande Fratello Vip e, beato lui, non sa cosa si scatena fuori dalla Casa. Pare infatti che, dopo l’affaire Elenoire Ferruzzi che ha portato a drammi, pianti e la necessità dell’intervento della fidanzata Soraia Allam Cerruti, ora sia il momento del gossip trans. Pare, infatti, che un sedicente amante di Salatino abbia deciso di parlare e di rivelare grandi segreti sulla vita sessuale del Carbonara Man.

Luca Salatino ha ribadito più volte di aver cercato l’amore molto a lungo prima di approdare a Uomini e Donne (prima come corteggiatore e poi come tronista) e di aver trovato l’amore in Soraia.

L’uomo più romantico della Casa non ha mai però parlato delle sue esperienze precedenti in amore, né di frequentazioni di approfondimento meramente fisico (un punto in più per lui, che non sfrutta il passato per fare hype nel rispetto della sua fidanzata). Ora, però, vista la succosa occasione che rappresenta un soggetto al GF Vip che non è in grado di difendersi dagli attacchi esterni per ovvie ragioni, vuoi non tirare in ballo gli scheletri nell’armadio, finendo su tutti i giornali, a prescindere che si tratti di verità o falsità?

Chi è Noemi Blonde, la ragazza trans che parla di Luca Salatino

Il soggetto in questione è Noemi Blonde, ragazza trans con non uno ma ben due profili su Instagram. La ragazza, ora, ha deciso di parlare di un suo presunto flirt con Salatino perché questo, quando ebbe da dire con Elenoire Ferruzzi, fu accusato da questa di essere solo in imbarazzo in quanto effettivamente attratto dalle ragazze trans. Va detto, per carità, che Noemi Blonde si è sperticata in complimenti nei confronti di Salatino: “È un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e riservato quando parla di sé stesso”.

Sul loro legame, dice: “Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede, ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito”. E, sulla questione Ferruzzi, dice: “Ci siamo visti tante volte.

Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo, visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui”.

Ovviamente c’è un fatto che salta subito agli occhi, ovvero che anche per la persona trans che si auto coinvolge nella questione, un legame passato con una ragazza trans possegga una connotazione socialmente percepita come negativa: è la stessa Noemi a dire “Detto questo, non sono qui per sput***are nessuno…”.

Salatino, infatti, potrebbe benissimo, in trasmissione, informato del gossip, rispondere: “Sì, certo, è accaduto, e allora?” Senza che questo debba minare la relazione con la fidanzata, o la sua reputazione. Eppure, pare che il fatto non venga ancora recepito in questi termini neanche da chi ne parla per prima.