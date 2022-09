Can Yaman e Francesca Chillemi, flirt in corso? Cosa c’è di vero nelle voci sulla relazione tra i due attori

Can Yaman era appena diventato single quando ha conosciuto, sul set di Viola come il mare, Francesca Chillemi. L'attrice, invece, sta da anni con il suo compagno.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti della serie Viola come il mare in onda su Canale 5. Fin dall’inizio delle riprese si è iniziato a vociferare di un possibile flirt tra i due, entrambi infatti sono single e Can è noto per le sue brevi storielle con le colleghe. Ad alimentare di più il gossip l’ottimo rapporto sul set di entrambi gli attori impegnati giorno e notte nelle riprese. Tanto che durante la fase promozionale del film si è ripetuta costantemente la stessa domanda al punto che, gli attori, sono stati costretti a mettere in luce la verità.

Can Yaman e Francesca Chillemi sul set: cosa accadeva

Can all’inizio della soap era appena diventato single dopo la rottura con Diletta Leotta e vari tira e molla con la presentatrice.

Francesca invece è sposata con Stefano Rosso da diversi anni, con una figlia di nome Rania, possibile che abbia perso la testa per Can. Le cose non stanno proprio così. I due attori nonostante il feeling mostrato sul set non hanno alcuna relazione clandestina come molti pensano. Il feeling si è visto anche fuori dal set, i due sono stati ospiti al Festival di Venezia. L’atmosfera, il romanticismo dell’evento e le richieste dei fan di scambiarsi un tenero bacio sono state prese bene dalla coppie che non ha potuto fare a meno di ridere.

Se neppure in quest’occasione gli sguardi languidi si sono trasformati in qualcosa di più, difficilmente ci sarà un sentimento nascosto che non vogliono rivelare.

Francesca Chillemi e la reazione del compagno Stefano Rosso

Francesca Chillemi ha confermato l’amicizia con l’attore sex symbol negando un qualsiasi coinvolgimento amoroso. Anche il silenzio del marito, l’unico che potrebbe opporsi a questo rapporto conferma l’esistenza di una semplice amicizia e rispetto tra colleghi. I fan però non vogliono rinunciare alla coppia perfetta, non mancano pagine social che sperano in un cambio di rotta dei due.

Non resta che attendere la messa in onda della serie per vedere la loro meravigliosa intesa televisiva.