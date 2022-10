Carmen Di Pietro, chi è il padre del figlio Alessandro con cui è andata all’Isola dei Famosi

Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sono stati due dei più forti protagonisti dell’Isola dei Famosi. Il reality ha messo alla prova il rapporto d’amore tra madre e figlio senza scalfirlo mai. Fino a che, ad un certo punto, Alessandro ha anteposto la sua carriera accademica al reality show decidendo di abbandonare l’isola e tornare a casa. Scelta che ha fatto commuovere i molto che tifavano per lui, uno dei papabili viciniori dell’edizione. Ma chi è suo padre? Si tratta di Giuseppe Iannoni, un personal trainer che fino a qualche anno fa stava con Carmen di Pietro.

L’amore di Carmen

Alessandro e Carmelina sono i due figli di Carmen e Giuseppe, pochi ricordano l’uomo che è stato protagonista anche di un siparietto per nulla semplice negli studi di Barbara D’urso.

L’amore tra i due è durato ben 16 anni, si sono sposati e hanno avuto due figli. La storia però è stata costellata da momenti particolarmente spiacevoli, al gelosia di entrambi infatti li ha portati ad alti e bassi che li hanno costretti a separarsi per l’amore dei figli. Uno degli scontri più recenti si è svolto nel salone della conduttrice dove l’uomo ha rivelato il tradimento, confessando di aver avuto una storia clandestina.

Carmen però l’aveva perdonato ma l’amore non ha retto a lungo. L’evento è datato 2017, ed è la stessa donna a renderlo pubblico sui suoi profili social. Inoltre, conferma che il tutto è avvenuto pacificamente, con il consenso di entrambi ed in modo tranquillo. La presenta dei due amati figli li spingerà a rapportarsi con rispetto reciproco e stima l’uno dell’altro.

Il matrimonio in Chiesa con Giuseppe iannoni

Non appena si sono conosciuti tra Carmen e Giuseppe l’amore è scoppiato subito, passionale e irruento, come il carattere che condividono. I due si sono sposati in Chiese in modo che lei non perdesse la pensione del marito Sandro Paternosto deceduto anni prima.

C’è anche da dire, che Alessandro il figlio non si è mai espresso sulla relazione della madre e nemmeno sul tradimento del padre, consapevole forse, che questo evento ha incrinato per sempre il rapporto con la donna. Più volte infatti ha tentato di fare pace, dichiarandosi ancora innamorato di lei, Carmen però è irremovibile. Il tradimento è stato scoperto a causa di alcune foto presenti sul cellulare di lui, ancora una volta, sono proprio gli smartphone e i social ad essere testimoni dell’infedeltà. Carmen ha superato il grave turbamento derivato da questo evento e si dice pronta ad innamorarsi di nuovo, di qualcuno che finalmente la possa davvero capire e amare per quello che è.