Domenica In, Mara Venier riceve lettera di diffida da Romina Power: la rivelazione

Romina Power avrebbe diffidato l'amica di lunga data Romina Power, e a dirlo sarebbe stata proprio quest'ultima che in trasmissione ha spiegato come stanno le cose.

C’è aria di tempesta tra Romina Power e Mara Venier. Pare infatti che al momento le due, che si sono sempre definite legate da una profonda amicizia, si trovino ad essere ai ferri corti, e si alza un alone di mistero sulle motivazioni che avrebbero portato a un contrasto tra le due.

I fatti sono stati resi (abbastanza) noti nel corso dell’ultima puntata di Domenica in nella quale è stata ospite Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano.

Lo scontro Romina Power vs Loredana Lecciso arde nei cuori degli italiani, che riesco a far di tutto una tifoseria: c’è infatti chi non ha mai abbandonato la speranza di rivedere insieme la coppia canora formata da Romina Power e Albano Carrisi, e chi pensa che voltare pagina sia legittimo e che Loredana Lecciso sia la persona giusta per il cantautore pugliese.

Albano Carrisi non pensa alle tifoserie e la sua scelta, da tempo, l’ha fatta: sta con Romina Power, con la quale divide casa, giornate e famiglia da molto tempo. È un fatto, ad ogni modo, che non si possa parlare di famiglia allargata e che le due Regine di Cellino San Marco non amino passare insieme le loro giornate.

Nella giornata di ieri è emerso come Romina Power abbia avuto da dire anche con persone legate alla televisione, e tra queste ci sarebbe Mara Venier.

La conduttrice lo ha spiegato con candore nel corso dell’intervista a Loredana Leccciso, mentre. Lady Cellino raccontava dei primi momenti con Al Bano: “Mi riempiono di gioia, è molto bello il fatto che lui abbia detto che in quel momento c’era bisogno di una presenza come la mia” ha detto infatti, riferendosi a una clip in cui Albano le dedicava parole d’amore, e poi aggiungendo: “Effettivamente veniva da una pagina molto triste della sua esistenza”.

A quel punto è stata Mara Venier a bloccarla, dicendo: “Non nominiamo perché ci querelano.

Ho ricevuto una diffida (…) Posso dirlo pubblicamente, siamo state diffidate dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitare. Tranquilla Romina, e tanti auguri perché è il tuo compleanno, cara”.

A quel punto Loredana Lecciso ha reagito costernata: “Sono mortificata, non volevo arrecarti questo fastidio” e, al contempo, ha aggiunto: “Visto che abbiamo parlato di compleanni, vorrei fare gli auguri anche a mio padre, che oggi compie gli anni. Li faccio a lui, lo preferisco, senza nulla togliere a Romina”.