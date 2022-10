Marco Bellavia rompe il silenzio: la sua opinione su cosa è accaduto al GF Vip e durante la puntata serale

Marco Bellavia è uscito dalla Casa e, pur non prendendo parte alla puntata del GF Vip di ieri sera, ha ascoltato quanto è stato detto nel corso del programma, e non ha tardato a condividere sui social la sua opinione su quanto accaduto.

Marco Bellavia al GF Vip: una triste pagine di televisione

Nel corso degli ultimi giorni che ha vissuto nella Casa (nella quale è rimasto solo due settimane) Marco Bellavia aveva manifestato ai compagni dei reality la necessità di essere aiutato e confortato, visto l’insorgere di alcuni problemi. L’ex mito di Bim Bum Bam, infatti, aveva spiegato di sentirsi sopraffatto dalla situazione, di avere dei problemi di depressione e di aver perso il suo equilibrio.

La reazione dei coinquilini è stata al limite del violento: sono pochi quelli che hanno deciso di confortarlo o quantomeno di ascoltarlo, e tantissimi invece coloro che hanno ignorato le sue richieste o, ancora peggio, hanno usato parole e atteggiamenti che sono stati riconosciuto come “da bulli”. Tra queste persone ci sono Gegia, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, che infatti sono finite ad un telefoto flash.

Marco Bellavia, il post sul Grande Fratello Vip

Marco Bellavia non è rimasto in silenzio e su Instagram ha condiviso tutti i post e le stories a favore della sua posizione (ovvero tutti quelli inerenti al GF Vip e pubblicati di recente) e, nel suo feed, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae ed un commento che viene letto come una frecciata verso coloro che erano con lui nella Casa: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”.

Il senso appare chiaro, ovvero: lui aveva cercato di condividere ed essere leale, e con lui quasi nessuno lo è stato.

Ovviamente, sotto il post, sono tantissimi i commenti che mostrano solidarietà all’ex gieffino.