GF Vip, un’altra concorrente fuori dalla Casa: è mistero sullo stop alle trasmissioni di oggi pomeriggio

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno sparendo come i Dieci Piccoli Indiani del romanzo di Agatha Christie e sembra che il fenomeno non si arresti. Dopo l’espulsa (Ginevra Lamborghini) e l’eliminato (Giovanni Ciacci) ora è il turno della “ritirata”, che scompare dalla Casa dopo un momento piuttosto caotico e misterioso. Non si capisce più niente di quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip.

Stop alle trasmissioni, è mistero: poi l’addio al GF Vip

Questa edizione, dopo essere diventata un caso di attualità per via del mancato controllo e gestione di un fenomeno di bullismo, ora non sa più da che parte andare e, oggi, ha preferito nascondersi sotto le coperte e fingere di dormire: ovvero, ha spento le telecamere.

Ufficialmente il GF Vip ha parlato di un problema tecnico, ma riesce difficile crederlo visto che nello stesso momento si stava vociferando di una fuga rocambolesca di Sara Manfuso fuori dalla Casa che avrebbe scatenato il panico.

Se non è stata fuga, pare certo (per quanto non ufficializzato) che Sara Manfuso sarebbe fuori dalla Casa. L’intenzione di uscire era già stata esternata dalla vip nel corso della serata di ieri, dopo una puntata molto difficile per via del Bellaviagate.

Negli ultimi due giorni la casa era sconquassata da pianti, malumori e difficoltà ad andare avanti, Sara Manfuso era una delle persone che aveva manifestato un forte disagio.

Sara Manfuso abbandona la Casa, le sue parole ai coinquilini

La Manfuso, che ha fondato l’associazione “Io Così” contro la violenza, ha spiegato nel corso della puntata serale di quanto per lei sia orribile essere legata a un caso di bullismo, proprio per via del suo impegno nei confronti di determinate tematiche.

Oggi, al termine di una giornata alquanto strana nella quale Sara Manfuso avrebbe fatto il diavolo a quattro per uscire, sarebbe andata in onda la scena del suo addio alla Casa: “È stata una bella esperienza, ma lasciare la casa è la cosa giusta” ha detto, aggiungendo: “Qui stavo bene, ma è una cosa che mi sento di fare (…) dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia.

Qui dentro alcuni valori li abbiamo e vanno difesi a testa alta. Vi saluterò Marco perché lo voglio contattare”.