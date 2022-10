Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno di nuovo insieme? L’indizio che dimostrerebbe come stanno le cose

Certi gossip non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano (su Chi). È il caso ad esempio della storia d’amore di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che avevano annunciato la separazione lo scorso gennaio, e nel tempo hanno comunque mantenuto rapporti molto sereno (anche e soprattutto a favore delle due figlie della coppia, Sole e Celeste).

Ora, alcuni indizi fanno pensare che ci sia ancora da dire e vivere tra Trussardi e la Hunziker e che la coppia nutra ancora del tenero: indubbiamente, i segnali ci sono tutti.

Michelle Hunziker e Trussardi, l’annuncio della separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano lasciati a gennaio, rendendo la decisione nota con il consueto comunicato stampa che ormai tutti usano in questo tipo di occasioni (quest’anno abbiamo visto più comunicati stampa di separazioni che ombrelloni sulle spiagge).

Le loro parole erano state serene ma decise :”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.

Michelle e Tomaso”. Quantomeno il loro era stato un comunicato congiunto, e le cose non si erano evolute in modo violento, grottesco e litigioso. Insomma, nessuno aveva toccato i Rolex dell’altro, a quanto ne sappiamo.

Della successiva vita amorosa di Tomaso Trussardi sappiamo poco: di Michelle Hunziker sappiamo che ha vissuto una storia di qualche mese con Giovanni Angiolini, medico chirurgo con cui ha però rotto a fine estate.

Aurora Ramazzotti incinta “riunisce” la famiglia

Ora, la famiglia Hunziker-Ramazzotti è emotivamente coinvolta nella novità del momento, l’arrivo di un nipote in famiglia.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Michelle Hunziker potrebbe essersi avvicinata all’ ex marito. A raccontarlo è Chi, che ha spiegato che da un mese starebbe studiando i movimenti della coppia ed avrebbe visto segnali di riavvicinamento. L’indizio maggiore è stato quello di un avvistamento speciale nei giorni scorsi: Tomaso Trussardi sarebbe entrato nel palazzo in cui vive la Hunziker e ne sarebbe uscito solo il mattino successivo. Chi, va detto, a inizio settembre aveva fatto notare che Michelle andava di nuovo in giro con la fede, ma secondo alcune indiscrezioni non c’erano veri riavvicinamenti in atto:”Starebbero cercando punti di equilibrio, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”.