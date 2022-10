Federica Panicucci, chi è e cosa fa il compagno Marco Bacini: tutto sul loro amore da favola

La coppia formata da Federica Panicucci e Marco Bacini è una delle più solide del jet set. La conduttrice Mediaset ha raccontato entusiasta la nascita della loro storia, l’amore sembra infatti abbia travolto entrambi, immediatamente. L’uomo è un famoso imprenditore che opera nel mondo della moda, all’attivo ha anche un’importante collaborazione con Chiara Ferragni. Non solo, il fatto che si sia sempre dedicato al lavoro e alla sua carriera, gli ha permesso di riscoprire un suo nuovo lato caratteriale, protettivo e romantico ha sempre un occhio attento su Federica. Proprio questa sua caratteristica ha fatto innamorare la bionda show girl che fin dall’inizio si è detta positiva e fiduciosa.

Il segreto del loro amore

Tra Federica e Marco c’è una piccola differenza d’età che non sembra essere minimamente avvertita dai due protagonisti della storia. Lui ha 46 anni mentre lei 53. I due sono quasi sempre insieme, week and fuori porta, piccole gite, attenzione, cene romantiche, sui loro social si riesce a vedere uno spezzone importante della loro storia. La Panicucci ha confessato quale, secondo lei, è il segreto della loro storia: la complementarietà. I due si dimostrano profondamente diversi sotto alcuni punti di vista, quello che manca a lui, lo mette lei e viceversa.

Sarà forse questo il segreto del loro amore duraturo? C’è da dire che dopo la storia con il dj padre di sua figlia, Federica si era chiusa in se stessa, dedicandosi al suo benessere e alla sua forma fisica e mentale senza pensare più all’amore. A detta sua, era ormai un capitolo definitamente chiuso ma, l’arrivo di Marco ha stravolto tutti i suoi piani.

I social e il loro rapporto

La storia della coppia dura da ormai sei anni, stanno insieme dal 2016 senza essersi mai lasciati.

Quello che traspare dai social è una profonda felicità e tanta attenzione da parte di entrambi ai desideri e agli interessi dell’altro.

Di recenti sono stati ospiti del programma satirico Scherzi a parte e anche questa volta, non si è visto niente che non fosse un sentimento durevole e forte. La Panicucci si concede poche interviste del resto, è tutti i giorni in tv con Mattino Cinque e racconta spesso qualcosa di lei e della sua vita privata, marito e figli compresi. Il matrimonio infatti è dietro l’angolo anche se da entrambi non arriva nessuna conferma né smentita. Chi pensava che dopo una certa età riuscire ad innamorarsi come un adolescente non era possibile, guardando la coppia non potrà che ricredersi.