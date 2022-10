Nino Frassica, chi è la moglie dell’attore di Don Matteo: l’amore nascosto per anni per un motivo

Nino Frassica è l’attore italiano noto per i suoi ruoli comici che l’hanno reso celebre per la sua capacità di comprendere il prossimo sempre con il sorriso. L’uomo è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti una sua collega. Messinese di origine, classe ’58, il rapporto con Frassica sembrava perfetto. I due però non sono stati legati nemmeno per otto anni, subito dopo infatti si sono lasciati senza mai rincontrarsi più. Frassica dopo la separazione non si è legato a nessun’alta donna per molto tempo, la sofferenza che il divorzio gli aveva causato era troppa. I due hanno lavorato insieme in tanti film diversi, da ultimo nella famosa serie Don Matteo dove l’uomo veste i panni del maresciallo Cecchini.

Solo dopo diversi anni, sono riusciti a rivedersi anche se, nessuno dei due ha mai rivelato i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio dopo così poco tempo.

La seconda moglie di Frassica

Barbara Exignotis è la seconda moglie di Frassica, la loro relazione è stata rivelata al grande pubblico solo dopo diversi anni, quasi dieci, di fidanzamento nascosto. Barbara è stata un’attrice hard interpretato vari film e ha proseguito la sua carriera anche per qualche anno dopo il fidanzamento con l’attore comico.

La donna però ha recitato anche in altri film , anche insieme al marito nell’opera Liubov.

Classe ’75 la relazione con l’irriverente attore e la star a luci rosse è iniziata nel 2008, i due si sono conosciutisi a teatro e si sono subito innamorati. Frequentandosi al di fuori delle luci della ribalta, hanno avuto l’occasione di comprendere meglio i loro caratteri. Finché nel 2018 si sono sposati dopo più di 14 anni. Circa 25 anni di età li dividono ma nonostante questo la loro storia prosegue senza intoppi. I due non hanno figli e lei, ha deciso persino di non avere nessun anello di fidanzamento.