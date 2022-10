Manuel Bortuzzo ed Angelica Benevieri si sono lasciati? L’indiscrezione, ci sarebbe già un’altra ragazza

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri stanno ancora insieme? Non ci sono più certezze in questo grigio lunedì di ottobre. Tutto quello che si sa sulla vita privata del nuotatore.

Manuel Bortuzzo pare essere pronto a cambiare di nuovo fidanzata (se non è già accaduto). Il nuotatore paralimpico sembra essere pronto ad archiviare la storia con Angelica Benevieri e pare essere pronto a dirigersi verso altri lidi, quantomeno sentimentalmente parlando.

Angelica Benevieri, chi è l’ultima discussa fidanzata di Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri, da poco fidanzata di Manuel Bortuzzo, era riuscita nel giro di poche settimane a far parlare di sé. La ragazza era stata infatti fortemente criticata per via di un video pubblicato su Tok Tok qualche anno fa che la mostrava mentre faceva una grottesca imitazione di una persona con disabilità mentre si accingeva ad uscire da un bagno pubblico.

Angelica Benevieri e il video sulla disabilità: pioggia di critiche

Per tutta l’estate i due si erano frequentati ma la loro storia non sembrerebbe aver avuto più fortuna di quella nata nella Casa del GF Vip 6, che coinvolgeva il nuotatore e Lulù Selassié, poi lasciata senza troppi crismi a poche settimane dalla fine del reality.

La notizia della rottura, ora, arriverebbe dal profilo di Deianira Marzano, a cui un follower scrive che i due avrebbero chiuso la loro storia e lui starebbe già uscendo con un’altra ragazza.

Lei, che a settembre aveva condiviso delle immagini di loro due insieme definendo il ragazzo “my happy place”. In queste ore la ragazza ha pubblicato una dedica molto enigmatica su Instagram:” Ti auguro di rimanere una persona semplice, di vivere di semplicità e di riempire anche gli altri di essa (…) ti auguro di viaggiare tanto, per il mondo e tra i tuoi sogni e di non perdere la parte sognatrice e avventuriera che regna dentro di te.

Ti auguro di combattere ogni tua paura e arricchirti di successi e obbiettivi raggiunti. Ti auguro il meglio: di vivere, amare, amarti ogni singolo giorno, sempre di più”.

Inoltre, la ragazza ha anche pubblicato un’immagine che li ritrae insieme, con la canzone Basti solo tu di Emma Marrone in sottofondo. Che sia una dedica d’amore o un addio a un amore di cui si ha già nostalgia? Difficile dirlo.