Rosa Perrotta, il figlio portato di corsa in ospedale: grandissima paura per il piccolo Ethan, le parole di lei

Le ultime ore sono state cariche di fortissima tensione per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Uno dei due figli della coppia, Ethan (anche conosciuto come Domenico) è stato portato d’urgenza in ospedale: le condizioni del bambino ora sembrerebbero sotto controllo, anche se la paura è stata davvero tanta.

Rosa Perrotta, il racconto agghiacciante del malore del figlio

Nella notte tra sabato e domenica Rosa Perrotta ha dormito poco: lo ha detto lei stessa, spiegando che il figlio Ethan aveva la febbre e quindi, esattamente come il secondogenito Achille, ha dormito insieme a lei, non facendola dormire molto.

Inoltre, il piccolo Achille avrebbe le gengive doloranti per via dei destini, circostanza che ogni genitore conosce per via del dolore e dell’infiammazione che provoca.

Poche ore dopo le cose sono però ulteriormente peggiorate per il primogenito: “Lui non si lamentava per niente, né di prurito né di fastidio, non si grattava nemmeno. Era assolutamente insospettabile questa cosa. Quando ci siamo messi a tavola ho visto che dalla maglia a maniche lunghe spuntava una bolla che mi sembrava una puntura di zanzara enorme. Poi ho visto che era tutto il braccio, la schiena, le cosce erano messe malissimo.

Poi ho chiamato il pediatra che ci ha detto di andare subito in pronto soccorso”. La showgirl ed ex tronista ha anche pubblicato alcune immagini dello sfogo cutaneo, visibilmente preoccupante.

In famiglia hanno escluso che si trattasse di un’allergia perché non aveva mangiato nulla di nuovo, né usato prodotti o tessuti nuovi. A quanto pare sarebbe invece stata una reazione allo stato febbrile, una sorta di orticaria: ”Capita dopo uno stato febbrile o una infezione”.