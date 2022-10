Marco Bellavia starebbe fingendo: la versione dell’ex fidanzata, “Ci sta marciando”

Marco Bellavia è uscito dal GF Vip ma non nel mondo del gossip: al momento, considerato anche il fatto che l’opinione pubblica è al 99,9% dalla sua parte nel Bellaviagate, sta godendo di grande interesse da parte dei fan del programma. Non è ancora voluto andare in studio al Grande Fratello in una puntata serale, ma ha già scritto due lettere per parlare ai suoi ex coinquilini e compagni di sventure.

Marco Bellavia, la versione dell’ex fidanzata Maryanna Bosis

L’immagine genuina di Bellavia, in queste ore, si sta però scontrando con la versione dei fatti data da Maryanna Bosis, sua ex fidanzata che ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto un ritratto di Bellavia molto preciso.

Maryanna Bosis ha parlato con Tuomagazine.com ed ha racontato in primis delle fragilità di Bellavia: “Marco Bellavia non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. (…) Per lui, in questo senso, il GF Vip è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità”.

Secondo la donna, Bellavia starebbe fingendo su vari aspetti: ”Non ho creduto e non credo al suo interesse per Pamela, la reputo una donna bellissima ma a mio avviso non di suo gusto.

So che donne gli piacciono visto che sono stata la sua fidanzata per quattro anni!”.

Marco Bellavia ed i messaggi all’ex fidanzata: cosa dicevano

Secondo la Bosis, Bellavia sa che per essere notato avrebbe dovuto o imbastire una storia d’amore convincente o, non riuscendo a fare quello, si sarebbe buttato sull’evidenziare le sue fragilità.

La Bosis spiega poi di aver ricevuto messaggi molto forti da Bellavia subito dopo l’uscita dal GF Vip: ”Dicevano che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda.

Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo….e che potevo andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno”.