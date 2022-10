Francesco Chiofalo, dichiarazione bomba su Antonella Fiordelisi: “È ancora innamorata di me”, la spiegazione

Antonella Fiordelisi in questo momento è al GF Vip a flirtare con Edoardo Donnamaria, ma per Francesco Chiofalo è tutto finto. E dice anche il perché.

Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sta seguendo le vicissitudini del GF Vip e della coppia dei Donnalisi, che fra tira e molla è una delle direttrici del reality fino ad oggi espresse.

Chiofalo, pur ripetendo molto spesso che non ha alcun interesse a seguire le dinamiche del GF Vip, sembra essere molto informato su quanto accade nella Casa e, oggi, ha sorpreso i fan con una dichiarazione che potrebbe sbaragliare le carte: secondo lui, ci sono evidenti ragioni per credere che Antonella Fiordelisi sia ancora innamorata di lui.

Francesco Chiofalo e la telecronaca disinteressata del GF Vip

Francesco Chiofalo ha risposto molto spesso in questo periodo alle domande dei suoi follower su Antonella Fiordelisi.

Prima, l’ha difesa: “Nonostante con me non si è comportata molto bene per vari motivi, grandi polemiche e quant’altro, sono il primo a riconoscerlo visto che ci sono stato tanti anni insieme. È una brava ragazza, sennò non ci stavo così tanto tempo”.

Successivamente, ha demolito ogni speranza sul possibile amore tra la Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi non posso giudicarlo, però conosco Antonella.

La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella. Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: storia infinita di un flirt

Non solo, l’affondo è anche su di lei e su quello che avrebbe fatto fuori dalla Casa: “Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai ca**to di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta.

Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare.

Questo è quello che penso”.

Fiordelisi “ancora innamorata”: i motivi per cui lo dice

Quel che ha detto qualche ora fa è però molto più forte, e sarebbe, per lui, la dimostrazione di un sentimento che la Fiordelisi proverebbe ancora per lui: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti.

In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”. Poi, arriva una dichiarazione che potrebbe anche far drizzare le antenne alla fidanzata di Chiofalo, Drusilla Gucci: “Suo padre non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia”.