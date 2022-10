Uomini e Donne, reazione inaspettata di Federico con una corteggiatrice: accade senza preavviso, lei sconvolta

Nessuno si aspettava che potesse cambiare idea in modo così radicale e in poco tempo: eppure è successo tutto sotto gli occhi dei presenti.

La puntata di Uomini e Donne del 14 Ottobre, mostrerà i progressi nel rapporto tra Alessandro e Roberta. La coppia dopo aver litigato in studio nelle scorse registrazioni sembrava aver chiuso definitivamente. In studio però, arrivato il loro momento, vediamo che l’uomo ha inviato trecento rose alla dama, dopo circa tre giorni che non si sentivano. Roberta ammette sinceramente di essere molto colpita e che subito dopo sono usciti insieme e c’è stato un bacio. Tina non crede al sentimento dell’uomo, conferma infatti che le rose sono più pubblicità per lui in quanto ha un negozio. Gianni invece vede dell’interesse.

In ogni caso, entrambi decideranno di proseguire la conoscenza. Ida da canto suo, chiude definitivamente con Riccardo iniziando una nuova conoscenza con Claudio, l’allenatore napoletano di fitness che tutte le donne dello studio vorrebbero conoscere. L’uomo è nuovo nel programma e sembra aver scelto bene la sua dama. Per Gemma arriverà Roberto, un nuovo corteggiatore che dichiara subito di amarla.

Federico scarta una corteggiatrice, colpo di scena

Per quanto riguarda i tronisti, Federico dopo l’esterna con Carola decide di eliminarla subito, secondo lui, non è scattato alcun sentimento.

Al contrario, l’altro Federico appare abbastanza preso da Noemi. Il corteggiatore Alessio invece decide di restare dichiarandosi definitivamente alla tronista Lavinia. Federica Aversano dal canto suo balla con Riccardo, l’uomo non sembra mollare la presa dopo essersi dichiarato interessato a lei.

Maria de Filippi chiede spiegazioni per questo suo nuovo avvicinamento e l’uomo però chiarisce dicendo che è stato solo un ballo cordiale in cui hanno parlato del più e del meno. Tina invece accusa i due di essere interessasi l’un l’altro anche se Federica non vuole ancora ammettere questo suo sentimento nei confronti dell’uomo.

Non resta che attendere le altre puntata per comprendere se ci sarà del tenere per la corteggiatrice e come proseguiranno le relazioni.