Amici, arriva in trasmissione un personaggio attesissimo: lo stupore dei ragazzi quando entra in studio

Ogni settimana Maria De Filippi invita illustri ospiti in studio ad Amici per raccontare della loro esperienza agli allievi: questa volta arriverà un personaggio leggendario.

Domenica 16 ottobre andrà in onda la quinta puntata del talent show di Canale 6 condotto da Maria de Filippi. Gli spoiler che si susseguono durante la settimana coinvolgono in prima persona i ragazzi che sono a rischio eliminazione ma anche i papabili prossimi concorrenti che indosseranno la maglia della sfida. ospite di questa puntata sarà uno dei cantanti che dopo Sanremo ha riscosso molto successo: Tananai. Il giovanissimo talento ha deciso di concedere alla regina di Canale 5 l’anteprima del suo ultimo lavoro intitolato Abissale. Dopo questa performance si esibiranno i ragazzi, al fine di redigere la classifica grazie alla quale si avranno le definizioni delle squadre e si sceglierà che dovrà lasciare la scuola.

Una delle decisioni più attese è senza dubbio quella del professore di ballo Todaro. Il maestro infatti deciderà se eliminare dal programma la ballerina Asia Bigolin sostituendola con una new entry in casetta Claudia. nel frattempo la ragazza avrà una tremenda crisi proprio perché convinta che il professore la eliminerà non consentendole di proseguire il suo percorso.

Tananai, qual è il vero nome del cantante

Le sfide: Gianmarco, PiccoloG e Wax in gara

Per quanto riguarda i giudici he decideranno al composizione della classifica, per quanto riguarda il ballo ci sarà l’etoile Jacopo Tissi mentre per il canto la magnifica Loredana Bertè.

I professori cercheranno di portare avanti ognuno gli alunni della propria squadra anche se, non tutti saranno d’accordo con le decisioni prese dai due giudici.

Gianmarco, Piccolo G e Wax sono i nomi dei ragazzi della scuola che saranno in sfida e che rischiano quindi di perdere il loro posto sicuro all’interno dell’accademia. A breve ci sarà il serale, momento particolarmente atteso perché consentirà ai migliori di vincere uno dei premi messi in palio dalla scuola.

Si tratta quindi di un momento particolarmente importante per i giovani che si giocano settimana dopo settimana gli ultimi posti messi in palio. Il colpo di scena sarà l’eliminazione di Asia e la sua ultima possibilità di restare demandata al televoto finale.