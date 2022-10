Antonino Spinalbese furioso con Edoardo, nella notte esplode e lo insulta davanti agli altri per la nomination

Edoardo ha mandato in nomination Antonino Spinalbese che, nella notte, ha avuto una reazione inaspettata ed inedita rispetto a come si era mostrato finora.

Serata e nottata caldissime dopo la puntata in diretta di ieri al GF Vip. A farla da padrone è stato lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, che ha portato nuove tensioni in Casa e nuovi schieramenti (e un ratto delle sabine, a quanto pare).

Nella puntata di ieri sera Edoardo Donnamaria ha nominato l’hair stylist Antonino Spinalbese, che essendo stato votato da altri è finito in nomination.

Certo, in settimana tra i due c’era stata una lieve tensione, quando Antonella Fiordelisi aveva fatto un massaggio un pelino provocante ad Antonino, sconfinando nelle sue parti basse.

Edoardo Donnamaria a Spinalbese: “Non mi fare quello tutto precisino”

In realtà, ad Antonino, Edoardo ha spiegato che la nomination non era legata a questo episodio: “Fra tutti quelli con ui ho parlato è il meno vero, è sempre impostato.

Non ho detto che non ho rapporti, ho detto che fra le persone che potevo nominare è la persona meno vera, perché è quello più impostato”. Dopodiché, il volto di Forum ha spiegato che avrebbe voluto trovare con lui un accordo sulle nomination: “Io infatti gli ho detto che gli volevo parlare e volevo cercare di trovare un punto di accordo per questa nomination che per me è stata la nomination più difficile di tutte.

Si vede che la gente non ha la capacità di analisi che ho io. Ma ne ho parlato anche con gli altri. Non mi sembra di aver detto niente di…Antonino non si è mai esposto se non su tre cazzate. Non mi fare quello tutto precisino”.

Spinalbese furioso: “Lui rosicava, è sottone”

Spinalbese, invece, ha abbandonato tutto l’aplomb di queste settimane, lasciandosi andare all’ira nei confronti del coinquilino: “Sei senza palle. Meriti di camminare on la schiena bassa. Geloso e invidioso, lascialo perdere dài. Lo sai non voglio neanche parlare. Lo sai benissimo perché, non farmi ridere.

Ti ho dato dei consigli sulle strategie d’amore, ti manderò la fattura. Ti spiego una cosa caro mio, se una persona è falsa, sai cosa farebbe? Farebbe di tutto per riprendersi il rapporto, pensi che io stia facendo questo nei tuoi confronti. Tu la prossima settimana darai una motivazione valida, che ha senso”. Dopodiché Spinalbese è andato al cuore della questione tirando fuori Antonella Fiordelisi e quel massaggio hot: “Ti spiego com’è andata. Lui rosicava. Ma secondo te nomina Antonella che le è sottone? Ma dài. Se lo mangia Antonella. È la motivazione che non ci sta”.

Lunedì sapremo se la nomination di Edoardo e degli altri nei confronti di Spinalbese porterà all’eliminazione del concorrente e se dunque, per lui, il Grande fratello Vip sarà finito.