Aurora Ramazzotti racconta la sua reazione al test di gravidanza positivo e svela un retroscena su quel momento

Aurora Ramazzotti è incinta, come sanno circa 60 milioni di italiani e tutti i fan all’estero di Eros Ramazzotti. Della sua gravidanza però Aurora Ramazzotti ha deciso di parlare poco, quantomeno per ora, senza pubblicare foto di pane he crescono o fare dichiarazioni personali. Solo negli ultimi tempi, complici le domande insistenti dei suoi follower, l’influencer si è sbottonata un po’ di più ed ha raccontato alcuni retroscena.

Aurora Ramazzotti e il momento del test: cosa accadde quel giorno

Oggi ha voluto sorprendere tutti con una foto del momento della scoperta della gravidanza e con un dettaglio inedito su cosa è accaduto quel giorno.

Il nuovo erede di casa Ramazzotti–Cerza sarà un maschio: i suoi genitori lo hanno scoperto nel corso di un gender reveal molto pirotecnico e colorato. Sui primi mesi della gravidanza però sappiamo poco: è noto ad esempio che Aurora Ramazzotti dovrebbe essere tra la 13esima e la 14esima settimana di gravidanza e che non dovrebbe aver avuto particolari problemi fisici, mentre ha spiegato di aver dovuto prima rendersi conto lei stessa di cosa stava accadendo, e di essere stata colta di sorpresa dall’evento.

Aurora Ramazzotti, svelato il sesso del bambino: il gender reveal da favola

Aurora e Michelle al momento del test: la reazione della “nonna”

Oggi, però, ha voluto raccontare ai follower del magico momento in cui ha scoperto di essere incinta.

A quanto pare era in vacanza in compagnia della madre, ed il test è stato fatto proprio con lei. Quando è diventato positivo è stata proprio Michelle a festeggiare per prima con la figlia Aurora e, particolare interessante, le due erano anche vestite uguali in quel momento!

La seconda persona (oltre al padre del nascituro) che ha saputo immediatamente della gravidanza è stata l’amica del cuore Sara Daniele, che era su un aereo in procinto di partire ed ha ricevuto la videochiamata dell’amica.