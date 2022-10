Aurora Ramazzotti scopre il sesso del nascituro: le immagini del gender reveal e del party con Goffredo Cerza

In un tripudio di festeggiamenti, giochi a tema e risate con amici, Aurora Ramazzotti ha scoperto il sesso del figlio in arrivo con il compagno Goffredo.

In preda all’ansia di vedere Alfonso Signorini spoilerare qualche altra notizia fondamentale della sua esistenza, Aurora Ramazzotti ha deciso di mettere le mani avanti ed ha fatto un gender reveal decisamente scenografico, nel quale lei ed il futuro padre Goffredo Cerza hanno scoperto il sesso del bambino che aspettano.

Alla festa erano presenti i parenti di entrambi ed i più cari amici della coppia, che hanno partecipato in maniera pirotecnica all’evento.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza: storia di un gossip troppo precoce

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è arrivata in maniera agrodolce, quantomeno per quello che è il modo in cui la coppia avrebbe voluto darla veramente.

I primi gossip su una gravidanza erano partiti nel corso dell’estate, quando era uscita la notizia dell’acquisto di un test di gravidanza da parte di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, recatesi insieme in farmacia. Al tempo non era ben chiaro per chi potesse essere necessario il test, né se avesse avuto esito positivo.

In seguito, complice una foto che mostrava un pancino che poteva essere gonfiore da ciclo, gonfiore da carboidrati, posa rilassata o gravidanza (e di solito per il popolo di Instagram è ammissibile una sola di queste opzioni) era arrivata la bomba, la notizia data per certa da parte di Alfonso Signorini.

Addirittura Alfonso Signorini aveva riportato la testimonianza di amici di famiglia che parlavano dell’immensa gioia dei nonni vip, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Alla fine, dopo settimane di silenzio stampa sulla vicenda (che suonavano come una mezza conferma) era arrivato il video ironico-annuncio di gravidanza di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nella cui caption lei non risparmiava una frecciata a chi non le aveva permesso di annunciare da sé la notizia: “Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente.

È andata così!”.

Il gender reveal party di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: ecco il sesso del bambino

Ora, in un sereno e soleggiato weekend, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno scoperto se il loro bambino sarà maschio o femmina: grazie al lavoro dell’amica del cuore Sara Daniele -che ha organizzato un party a tema rosa/blu- i partecipanti, amici della coppia, si sono lanciati in una gara di tiro alla fune maschi vs femmine. La squadra vincitrice, alla fine, avrebbe rivelato il sesso del baby Ramazzotti-Cerza.

E, alla fine, in un tripudio di azzurro, è stato rivelato alla coppia che avrà un bel maschietto.