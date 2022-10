Antonino Spinalbese mostra il suo vero volto al GF Vip, il pubblico: “Ora è chiaro perché Belen ti ha mollato”

È possibile che Antonino Spinalbese si sia dimenticato a cosa servono le telecamere nella Casa, ovvero a riprendere e potenzialmente mostrare tutto quello che le persone fanno durante ogni giorno di permanenza nella Casa.

Per ora, quel che si vede è un Antonino completamente cambiato rispetto a quello che si era mostrato nella Casa nelle prime settimane, ovvero molto equilibrato e restio a litigare e anche ad esporsi con gli altri concorrenti. Il caso Donnamaria, con la nomination della scorsa settimana che ha fatto infuriare Antonino e lo ha portato a mostrarsi in altro modo, ha indotto il pubblico a vederlo con altri occhi.

Non aiuta neanche il fatto che Spinalbese abbia la discutibile abitudine di prendere in giro, con picchi di grandissima maturità, i concorrenti che non gli piacciono. Non è gradita affatto ad esempio né al pubblico né agli altri l’imitazione di Nikita Pelizon, che solleva delle particolari “asilo nido vibes” in chi le vede.

Antonino Spinalbese all’angolo, Sonia Bruganelli e Ginevra Lamborghini contro di lui

Arrivato alla serata di ieri convinto di avere il successo in tasca, Spinalbese ha ricevuto schiaffi metaforici da tutti. È stato evidente che il ragazzo non brilla di maturità, ed a dirglielo è stata in primis Ginevra Lamborghini, “crush” dell’ex di Belen: “Mi spiace vedere in te un atteggiamento poco adulto.

Te lo dico da amica, mi collego al discorso fatto da Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo”. Ma a calare il carico maggiore è stata Sonia Bruganelli, che ha detto: “Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito.

Mi viene da dirgli ‘molto meno’, si sente un figo ma ha fatto una cosa che, da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio”.

Insomma, l’Antonino in versione Mister Hyde sarebbe questo: quello che dice “ti ho dato consigli d’amore, ti mando la fattura”, che fa il verso alle altre persone per come parlano, che dice frasi con velatissimo cenno intimidatorio, come quando disse a Edoardo: “Lo vedremo fuori di qui” e lui rispose: “Ma cos’è, una minaccia?”.