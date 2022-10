Franco Gatti, tutto sulla famiglia e la vita privata del cantante dei Ricchi e Poveri: la gioia e il dolore del figlio morto

Il fondatore e cantante dei Ricchi e Poveri, Franco Gatti, si spegne a 80 anni. L’uomo è morto nella sua Genova insieme ai suoi affetti più cari. una vita difficile costellata da grandi successi, la sua band è riuscita a vendere oltre 22 milioni di dischi in tutto il mondo. Il Covid aveva risvegliato in lui il morbo di Chron, patologia di cui soffriva da quando aveva 30 anni. Per riuscire a curarlo aveva assunto anche del cortisone, gli effetti indesiderati per un uomo che già soffriva di diverse patologie allo stomaco sono stati ulteriore indice di un malessere che sentiva da tempo. Al suo capezzale l’ex cantante del gruppo Marina Occhiena che è andata a trovarlo per un ultimo abbraccio.

L’uomo aveva subito un gravissimo lutto nel 2013 da cui non si era mai ripreso. La perdita di un figlio è il dolore più grande che un genitore posa sopportare. A causa di un mix tra alcool e droghe, il suo Alessio era volato via e per il baffo, così veniva soprannominato si era trasformato nel suo angelo custode. La vita però era diventata pesante, cantare sul palco non gli dava più gioia, insomma, a parte la reunion sul palco di Sanremo nel 2020, Franco aveva lasciato definitivamente la scena.

Franco Gatti, i figli: Federica e Alessio, il figlio scomparso

Il cantante dei Ricchi e Poveri aveva un’altra figlia, Federica, che lascia insieme alla moglie Stefania Picasso.

La donna non è mai stata sotto i riflettori, aveva una laurea in architettura ma, la disgrazia del 2013 l’ha spinta a dedicarsi ad un associazione di beneficenza che tenta di supportare tutti coloro che cadono nel baratro dell’alcool.

Inoltre, la donna cerca di stabilire un contatto con l’aldilà per rimanere legata a suo figlio e adesso al suo caro marito. La scomparsa di Franco è stata annunciata dal gruppo che afferma di aver perso un pezzo fondamentale della loro vita.

I Ricchi e Poveri sono stati parte integrante della cultura musicale italiana, un tassello fondamentale che difficilmente verrà dimenticato. Franco era la voce baritonale, quella che supportava tutte le altre.