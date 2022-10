È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: le cause della morte, la vita dopo la scomparsa del figlio Alessio

Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, è morto all’età di 80 anni.

Franco Gatti da poco tempo si era riunito alla storica band, che aveva abbandonato per motivi personali dopo la morte dei figlio Alessio, scomparso nel 2013.

Ad annunciare la sua morte sono stati i compagni di sempre: Angelo Sotgiu e Angela Brambati, compagni di band ed amici di un’intera vita. “Se n’è andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

Era stato Franco alitano a trovare il nome del gruppo: dicevate erano “ricchi di idee ma poveri di soldi”. All’inizio nel gruppo c’era anche Marina Occhiena, poi scomparsa dai radar, si vocifera, per una storia avuta con Angelo Sotgiu, che all’epoca stava con Angela Brambati.

Franco Gatti suonava la tastiera e la chitarra e cantava con una voce da basso.

Nel 2013 Franco Gatti aveva vissuto l’immenso e insuperabile dolore della morte del figlio: il giovane Alessio, che si suppone soffrisse di depressione, era morto per via di un letale mix di alcol e droghe.

Franco Gatti e Stefania Picasso, la moglie, erano entrati a quel punto in un tunnel di dolore. In un’intervista di Caterina Balivo, anni fa, Gatti aveva confidato: “Salire sul palco dopo questo fatto… Non salivo più con gioia. Io facevo lo scemo, mi prendevo in giro, ma non me la sentivo più. Ero anche stanco di viaggiare, ma il motivo principale è stato questo.

Sapevo di danneggiare i miei colleghi. Loro hanno capito e mi sono fermato”. Anche la figlia Federica aveva attraversato una fase di grandissima difficoltà: “Entrò in crisi. Smise di studiare per quattro anni, non ce la faceva.

Adesso ha ripreso e sta facendo la tesi. Il periodo devastante è passato, ora sta rinascendo”.

Non si conoscono le cause della morte del musicista e cantante: si sa che nel 2021 aveva avuto il Covid, che lo aveva allontanato dalle attività con il gruppo che aveva ricominciato ad organizzare, e soffriva di morbo di Chron.