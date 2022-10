Omnibus, cade la webcam a Chicco Testa e si vedono le mutande, momento imbarazzante: il video

Diciamo la verità: le call, diventate parte del lavoro di tutti con l’inizio degli lockdown nel 2020, ci hanno rovinato la vita. Reperibili sempre, a casa e fuori casa, abbiamo cominciato a partecipare alle riunioni online con sempre maggiore naturalezza, con figli urlanti nei paraggi, sulla tazza del water, dimenticandoci di indossare quel maglione con le renne che di solito rimaneva uno scheletro nell’armadio noto solo ai più stretti familiari.

Chicco Testa fa cadere la webcam e si scopre che non era vestito (del tutto)

Chicco Testa è però riuscito ieri a battere un nuovo record d’imbarazzo, mentre partecipava in veste d’intervistato a Omnibus.

Il presidente di Assoambiente, elegante nella sua camicia bianca, stava parlando con toni appassionati dell’operato del governo uscente sulle energie rinnovabili, affrontando temi delicatissimi per i mesi a venire. All’improvviso, forse complice un gesto enfatico on la mano, il telefono dal quale si era collegato a distanza è volato e si è scoperto che Testa si trovava sul divano in mutande.

Impossibile per lui non esplodere in un “osteria!” E, per la conduttrice Flavia Fratello, non scoppiare a ridere, chiedendo a Testa cosa fosse successo. Chicco Testa ha però vinto il premio nonchalance: senza colpo ferire è andato avanti nel suo intervento, facendo finta di niente.

Guarda il video: