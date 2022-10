Michelle Hunziker torna con Tomaso Trussardi, ma lui mette nuove condizioni: le nuove “regole”

Ormai manca solo una dichiarazione ufficiale che confermi il ritorno di fiamma (l’unico, in un anno disastroso per la vita di coppia dei vip) di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia avrebbe ricominciato a frequentarsi, ma a quanto pare l’erede Trussardi avrebbe messo dei limiti e delle nuove “regole” alla moglie.

Prima è spuntato l’anello di matrimonio di nuovo al dito di lei. Poi, sono cominciate a comparire foto scattate sotto casa, in cui si vedeva Tomaso Trussardi salire nell’abitazione della (ex?) moglie, per uscirne solo la mattina dopo. Un ruolo lo stanno avendo anche i cani, spesso in compagnia di entrambi i padroni nello stesso momento.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? L’indizio chiave

Tomaso Trussardi impone nuove regole per tornare con Michelle

Ora, è Chi a mostrare la coppia di nuovo insieme, in macchina, Secondo le spie di Signorini, era ormai da settimane che Michelle Hunziker le provava tutte per far tornare il marito a casa, e lui i sarebbe tornato solo a patto che la vita di coppia subisca una svolta fondamentale: niente più facciata mediatamente esposta.

A quanto pare il rampollo Trussardi non avrebbe alcuna intenzione di ricomparire in tv, fare servizi fotografici di coppia o, ancora peggio, con le figlie.

Insomma, Tomaso Trussardi avrebbe chiesto più riservatezza.