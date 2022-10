Antonino Spinalbese svela cosa gli è stato detto in confessionale e provoca la reazione immediata di un’ex concorrente

Si diceva: Antonino Spinalbese è in un momento grigio al GF Vip. È arrivato alla puntata di lunedì sera in nomination ma convinto di essere dalla parte della verità e che il pubblico, il conduttore e gli opinionisti lo avrebbero difeso nella lotta all’ultimo sangue con Edoardo Donnamaria.

Invece, le cose sono andate diversamente: Spinalbese è stato sommerso da un fiume di “anche meno”, “è completamente impazzito” e redarguimenti di vario genere da più persone, è stato nuovamente nominato ed ha visto Nikita, sua acerrima nemica in Casa (di cui ha anche più volte fornito un’imitazione di grandissimo pregio, maturità e classe) diventare la preferita del pubblico.

A quanto pare, però, c’è anche chi lo ha confortato, ed è stato lui stesso a dirlo in Casa al suo gruppo di “intimi” (Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti & co).

Antonino Spinalbese e le lacrime di coccodrillo: il remake di “Incompreso”

Dopo la puntata di lunedì sera, in Casa, Antonino Spinalbese incedeva di stanza in stanza con l’entusiasmo del fantasma dell’opera. Tra lacrime e mormorii, ha raccontato di essere rimasto deluso per l’immagine che è scaturita di lui, e di essere rimasto colpito dalla reazione di Ginevra Lamborghini.

Poi, ha dato una notizia bomba: “Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cazz* mi dice? Mi hanno detto che sono stato il protagonista e devo essere contento”.

Soleil Sorge e la sindrome da gFAKE vip

Insomma, Antonino non parrebbe essere molto contento di ritrovarsi a stimolare il pubblico come Soleil Sorge, che l’anno scorso aveva dovuto calarsi nel non proprio ambitissimo ruolo della sfasciacoppie facendo da terzo vertice del bislacco triangolo composto da Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Lei, che al momento è, in coppia con Pierpaolo Pretelli, conduttrice del GFVip Party, non sembra aver preso bene il paragone e su Twitter ha scritto: “È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”.