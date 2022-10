Ballando con le Stelle, quando Franco Gatti ballò insieme ai Ricchi e Poveri e commosse il pubblico

Franco Gatti, il noto cantante “Baffo” dei Ricchi e Poveri ci ha lasciati Martedì 17 ottobre 2022, all’età di 80 anni nella sua città natale, Genova. I funerali hanno avuto luogo il 20 ottobre nella Chiesa di San Siro Nervi.

L’addolorato addio del gruppo a Franco Gatti

I Ricchi e Poveri hanno scritto sui social che un pezzo della loro vita era andato via, sebbene il cantante si fosse già allontanato da loro nel 2013, dopo la dolorosa morte del figlio Alessio, per via di un infarto causato da un cocktail di eroina e droga. Questo tragico evento segnò profondamente sia Gatti sia la band, che ridusse drasticamente le sue esibizioni: durante le poche apparizioni in televisione, inoltre, il cantante non ha mai nascosto l’atroce sofferenza che lo stava segnando.

Quando Franco Gatti si esibì a “Ballando con le stelle” ballando “Mamma Maria”

Il gruppo dei Ricchi e Poveri, formato da Angela Brambati, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e appunto Franco Gatti, scelse di prendere parte al programma “Ballando con le Stelle” nel settembre del 2020: l’esibizione, che emozionò il pubblico in sala e a casa, era sulle note di Mamma Maria.

L’ultima presenza televisiva di Gatti risale al mese di giugno 2022, durante un’intervista rilasciata al programma Storie Italiane: fu in questa occasione il cantante, già affetto dal Morbo di Crohn, dichiarò di aver contratto il Covid e che la sua salute era notevolmente peggiorata dopo essersi curato con il cortisone.

Sempre durante questa intervista, insieme alla moglie Stefania parlò della sofferenza legata al decesso del figlio Alessio, che alla fine lo aveva portato lontano dal palcoscenico.

Ricchi e Poveri, tutto sul gruppo: origini e reunion

I Ricchi e Poveri si sono formati a Genova nel 1967 e da allora hanno venduto oltre 22 milioni di dischi: la band è stata il secondo gruppo italiano per numero di vendite dopo i Pooh.

Durante tutto il ventennio ’70-’80 il gruppo ha svettato nelle classifiche italiane e mondiali.

Nel 2020 i 4 si sono ritrovati al Festival di Sanremo e in questa occasione Gatti si commosse per il calore del pubblico che li attendeva davanti al Teatro Ariston.

I Ricchi e Poveri ha partecipato per 12 volte al Festival di Sanremo e vincendo nel 1985, con lo storico brano Se m’innamoro.