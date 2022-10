Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 22 e 23 ottobre 2022: tutti i segni fortunati e chi avrà una domenica difficile

Le previsioni dell’astrologo Paolo Fox per il weekend del 22-23 ottobre 2022.

Ariete

Un fine settimana all’insegna del divertimento, fuochi e fiamme con il partner che sembra accettare tutte le vostre proposte. Saranno giornate avvincenti, attenti ad arrivare al lunedì riposati.

Toro

Impossibile non comprendere il vostro stato d’animo. Uscire con gli amici è l’unica soluzione al malessere causato da alcune incomprensioni che voi stessi avete provocato.

Gemelli

Non siete all’altezza della situazione. Il fine settimana si aprirà all’insegna della lentezza. L’unica cosa che potete fare è continuare a studiare.

Cancro

Chi vi dice che non potete ancora migliore si sbaglia di grosso. Sono pochi quelli come voi che non riescono a portare a termine gli impegni presi.

Leone

Non c’è tempo per poltrire, vi siete posti degli obiettivi e adesso dovete raggiungerli.

Vergine

Aumentate il passo, forse tornando indietro qualche aggiustamento sarebbe stato opportuno ma ormai che siete in ballo: ballate.

Bilancia

Soppesate molto bene le decisioni da prendere, non tutti alla fine si conclude come avevate pensato. C’è ancora molto tempo che vi divide dal momento della decisione.

Scorpione

Impegnatevi di più e parlate di meno.

La comunicazione sembra essere alla base del rapporto ma giunge un tempo in cui anche sedersi ed ascoltare è una valida alternativa da percorrere.

Sagittario

Ci sono difficoltà che vi rendono la giornata impossibile. Domenica invece sarà la vostra giornata, avrete modo di fare tutto quello che avevate rimandato.

Capricorno

La famiglia ha bisogno del vostro aiuto, impossibile voltare le spalle a chi non può fare a meno di voi. Cercate di coltivare le passioni che da sempre vi contraddistinguono.

Acquario

Una nuova sfida all’orizzonte, certo non siete tipi che si tirano indietro, perché non cercate di prepararvi al meglio?

Attenti ai pericolo che ci sono lungo la strada.

Pesci

Al momento non c’è nulla che sembra portarvi il sorriso, però a breve la vostra vita potrebbe essere stravolta da una novità unica, attenti ai problemi.